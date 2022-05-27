"Роскотлета" и "Мосдональдс": как в России планируют переименовать McDonald's

Это смешно! Увиденные потенциальные названия вызывают вопрос: "В каком состоянии их придумывали?"

В России планируют переименовать McDonald's / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети вирусятся новости о выборе обновленного названия для McDonald's в России. О закрытие заведений американской сети сообщили еще в марте. Одну из закусочных откроют 12 июня, но под новым "соусом" – названием. В русском медиа "Коммерсанть" отметили, что в Роспатент поданы заявки о регистрации нового названия. Оно будет фигурировать в обновленных заведениях McDonald's.

По данным информационного агентства "Москва", обсуждали потенциальные варианты названий: "Свободная касса", "Весело и вкусно", "Только так" и "Именно тот".

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В Телеграм-канале российского медиа RTVI отметили о дополнительных названиях заведения: "Москотлета", Mosburger, RUSDONALD&S, "Роскотлета" и "Мосдональдс". Их они увидели в базе данных Роспатента. Потенциально одна из них может заменить знаменитый нейминг McDonald's в России.

Планируют открыть McDonald's с обновленным названием на Пушкинской площади 12 июня. Скоро россияне будут собираться на чашку кофе и бургер в "Роскотлете" или "Свободной кассе".

Мы также рассказывали, что киевское заведение готовит грандиозное празднование ко дню смерти Путина. Будут наливать бесплатно шампанское.