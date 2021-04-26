Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

Если вы обожаете эксперименты и готовы в эту Пасху испечь не традиционные куличи, а что-то неожиданное, тогда ромовая баба – один из лучших вариантов. Благодаря своей особой рецептуре, она невероятно сочная, оттого и съедается мгновенно.
Ромовая баба на Пасху
Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/
Для опары
- Мука – 20 г
- Дрожжи – 2 г
- Вода -10 мл
Для теста
- Мука – 250 г
- Дрожжи -10 г
- Соль -1 г
- Сахар – 65 г
- Ванилин или ванильный экстракт (по желанию)
- Сливочное масло – 65 г
- Яйцо -1 шт.
- Вода – 70 мл
- Изюм – 65 г
Для сиропа
- Сахар – 375 г
- Вода – 320 мл
- Ром – 35 мл
Способ приготовления⠀
- Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.
- Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут.
- Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа.
- Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз.
- Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек.
- Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов.
- Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут.
- Поверхность украсить по вкусу.
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