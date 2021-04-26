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Ромовая баба на Пасху: рецепт самой сочной выпечки

26 апреля, 18:38

Ирина Маслова

Украсьте ее своей любимой глазурью

Если вы обожаете эксперименты и готовы в эту Пасху испечь не традиционные куличи, а что-то неожиданное, тогда ромовая баба – один из лучших вариантов. Благодаря своей особой рецептуре, она невероятно сочная, оттого и съедается мгновенно.

Ромовая баба на Пасху

Фото: instagram.com/_.sweetstudio._/

Для опары

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Для теста

Для сиропа

Способ приготовления⠀

  1. Изюм предварительно замочить в роме на несколько часов или на ночь. Замесить опару и оставить в теплом месте на 6 часов для брожения. Соединить муку, дрожжи, соль, сахар, воду.
  2. Все замесить насадкой "крюк", когда начнет формироваться тесто, добавить порезанное кусочками масло. Месить на низкой скорости около 4 минут, на средней около 3 минут.
  3. Тесто должно быть мягким, легким, однородным. Оставить "отдыхать" под пленкой 2,5 часа.
  4. Разделить тесто на 8 равных частей. Аккуратно скатать их в шарик, уложить в смазанные растительным маслом формочки швом вниз.
  5. Убрать в духовку или теплое место до поднятия теста почти до края формочек.
  6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 170 градусов 25-30 минут. Заготовкам дать отлежаться 6-8 часов.
  7. Сварить сироп до растворения сахара, охладить, залить в широкую емкость и опустить заготовки широкой частью на 5 минут.
  8. Поверхность украсить по вкусу.

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