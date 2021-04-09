Родительская суббота 10 апреля 2021 года: история и традиции дня

Завтра, 10 апреля, наступит очередная родительская суббота. Это третий поминальный день во время Великого поста-2021. Какие традиции издавна соблюдались в Великопостную родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Родительская суббота Великого поста-2021: история поминальных дней

В православном календаре в течение года существует несколько родительских дней, когда все православные по-особенному поминают умерших родственников. Так на время Великого поста приходится три такие даты – на второй, третьей и четвертой седмице. В 2021 году эти дни проводятся 6 марта, 3 и 10 апреля.

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Суббота из дня земного покоя стала символом радостного успокоения в Царствии Небесном. Отсюда появился обычай, закрепленный уставом Церкви, совершать специальные заупокойные службы в субботу.

В переводе с греческого суббота означает "ходатайство". Именно в этот день недели у христиан принято вспоминать умерших родных и близких, молиться и просить за них Господа. А родительскими эти дни принято называть, потому что верующие прежде всего поминают самых близких – своих умерших родителей.

Традиционно в субботу в храмах чествуется память всех святых, а также всех усопших православных христиан. Богослужебный устав предписывает совершать поминовение всех от века преставившихся православных христиан.

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Традиции поминального дня: что можно и нельзя делать

Согласно церковным канонам, поминовение усопших приносит великую пользу и помощь умершим родственникам, а также служит выражением полноты церковной жизни. Почившие сами уже не могут помолиться за себя, это должны сделать их родственники. Потому что спасение души возможно лишь в сообществе верующих, членами которого являются не только живущие, но и все умершие в вере.

В родительскую субботу происходит общение с усопшими чрез молитву и поминовение. В этот день принято прийти в храм на службу, принести продукты для поминания родственников, написать записки за упокой с именами усопших, помолиться.

А вот работать или заниматься домашними делами в поминальный день нельзя. Считается, что стиркой и уборкой "замыливаются" глаза покойникам.

Однако имейте в виду, что сейчас многие храмы из-за условий карантина могут временно прекратить проведение богослужения и других обрядов с прихожанами. Разрешены лишь частные молитвы в церквях. В связи с этим поминовение можно провести дома, организовав тихую семейную поминальную трапезу.

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