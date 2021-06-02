Рианна в соблазнительном нижнем белье заставит пойти в спортзал и много приседать

Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье / Фото: instagram.com/badgalriri
Американская певица Рианна, которая встречается с известным рэпером, не устает радовать своих подписчиков яркими фото в нижнем белье. На этот раз она облачилась в стильный комплект мандаринового оттенка – бюстгальтер и стринги с завышенной талией от собственного бренда – Savage X Fenty by Rihanna. Наряд удачно подчеркнул формы Рианны, которые она нередко любит демонстрировать публике.
Рианна показала стройную фигуру в нижнем белье / Фото: instagram.com/badgalriri
Своей образ Рианна дополнила многочисленными золотистыми подвесками, кольцами и браслетами, а также туфлями на каблуке, декорированными пухом.
Рианна / Фото: instagram.com/badgalriri
На новые фото артистки бурно отреагировали ее подписчики, среди которых не только многомиллионная армия поклонников, но и коллеги Рианны. Вот, что они написали в комментариях:
- Я люблю тебя, Рианна!
- Ты красотка!
- Какая фигура! Выходи за меня!
- Идеальная!
- Отличная мотивация, чтобы прямо сейчас отправиться в спортзал и накачать ягодицы!
"Я минуты три думала, как подписать эти фотки, но мне нечего сказать", – подписала снимок певица.
В ответ многие поклонники написали Рианне, что ей ничего писать и не надо, ведь в данном случае все смотрят на фотографии, а не на описание к ним.
Отметим, что Рианна всегда демонстрирует белье своего бренда именно на себе. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором помимо самой звезды приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости. Бренд артистки весьма популярен в США.
У Рианны есть немало двойников – многие девушки хотят быть похожими на звездную красотку. Кто-то делает операции, а кто-то и вправду чем-то похож на Рианну. Недавно мы писали, что "копия" Рианны поборется за титул обладательницы самых красивых ягодиц.
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