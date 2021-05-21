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Ретроградный Сатурн в Козероге: какое влияние окажет на людей

21 мая, 16:45

Анна Ковпак

Сатурн отвечает за режим, порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли и преодоление трудностей, терпение и дисциплину

С 23 мая по 11 октября Сатурн начнет свое ретроградное движение / Фото: Pixabay

С 23 мая Сатурн начнет свое ретроградное движение, которое продлиться до 11 октября. Произойдет этот в знаке Козерога. Чего ждать от Сатурна в этот период и как его ретроградность повлияет на людей – далее в материале.

Ретроградный Сатурн: какое влияние окажет на людей

Планета Сатурн отвечает за режим, порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли и преодоление трудностей, терпение и дисциплину. А знак Козерога отвечает за карьеру и социум. Влияние Сатурна люди почувствуют за несколько дней до начала его ретроградного движения.

В этот период вылезут на поверхность проблемы, нерешенные вопросы, которые вы постоянно откладывали или забывали о них.

В период ретроградного Сатурна вам будет сложно определиться со своей сферой деятельности, потому что идет или переоценка или недостаточная оценка своих сил и способностей. Может появится ощущение, что вы не живет, а выживает.

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Кроме того, может появится сложность во взаимодействии с другими людьми. В этот период будет сложно придерживаться режима и идти по графику.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Ретроградный Сатурн 23 мая: что нельзя делать в этот период

  1. В период ретроградности нельзя торопиться.
  2. Вступать в брак.
  3. Подписывать контракты.
  4. Менять работу.
  5. Регистрировать предприятия.
  6. Запускать новые проекты.
  7. Переезжать.
  8. Вкладывать деньги.
  9. Начинать ремонт и строительство.

Что можно делать в ретроградный Сатурн

  1. Навести порядок в доме, мыслях, делах, документах.
  2. Проанализировать свою жизнь и пересмотреть свои взгляды.
  3. Учиться взаимодействовать в обществе.
  4. Заканчивать начатые дела.
  5. Заняться медитацией, йогой, духовными и дыхательными практиками.

Ранее мы публиковали календарь затмений-2021: точные даты и влияние на людей.

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Источник: Сегодня

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