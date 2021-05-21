Ретроградный Сатурн в Козероге: какое влияние окажет на людей

С 23 мая по 11 октября Сатурн начнет свое ретроградное движение / Фото: Pixabay
С 23 мая Сатурн начнет свое ретроградное движение, которое продлиться до 11 октября. Произойдет этот в знаке Козерога. Чего ждать от Сатурна в этот период и как его ретроградность повлияет на людей – далее в материале.
Ретроградный Сатурн: какое влияние окажет на людей
Планета Сатурн отвечает за режим, порядок, ответственность, трудолюбие, силу воли и преодоление трудностей, терпение и дисциплину. А знак Козерога отвечает за карьеру и социум. Влияние Сатурна люди почувствуют за несколько дней до начала его ретроградного движения.
В этот период вылезут на поверхность проблемы, нерешенные вопросы, которые вы постоянно откладывали или забывали о них.
В период ретроградного Сатурна вам будет сложно определиться со своей сферой деятельности, потому что идет или переоценка или недостаточная оценка своих сил и способностей. Может появится ощущение, что вы не живет, а выживает.
Кроме того, может появится сложность во взаимодействии с другими людьми. В этот период будет сложно придерживаться режима и идти по графику.
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Ретроградный Сатурн 23 мая: что нельзя делать в этот период
- В период ретроградности нельзя торопиться.
- Вступать в брак.
- Подписывать контракты.
- Менять работу.
- Регистрировать предприятия.
- Запускать новые проекты.
- Переезжать.
- Вкладывать деньги.
- Начинать ремонт и строительство.
Что можно делать в ретроградный Сатурн
- Навести порядок в доме, мыслях, делах, документах.
- Проанализировать свою жизнь и пересмотреть свои взгляды.
- Учиться взаимодействовать в обществе.
- Заканчивать начатые дела.
- Заняться медитацией, йогой, духовными и дыхательными практиками.
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