Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля. Сравниваем, кому больше идет платье

Черное платье Haute Couture бренда Schiaparelli покоряет сердца знаменитостей. На первый взгляд в нем нет ничего необычного, однако все дело в украшении

Рената Литвинова повторила образ Беллы Хадид с Каннского фестиваля / Фото: Getty Images, Instagram/renatalitvinovaofficiall

Кто из нас не хотел бы примерить то самое платье, в котором Белла Хадид появилась вчера вечером на Каннском кинофестивале... Это простой и одновременно нереальный наряд с длинными рукавами и самым глубоким декольте, украшенный ветвями бронхов с драгоценными камнями.

Впервые платье было представлено в рамках коллекции Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021/22. Но заговорили о нем после того, как на красную дорожку платье надела супермодель Белла Хадид.

Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images

Вскоре российская актриса Рената Литвинова примерила творение Schiaparelli и поделилась снимком у себя в Instastories.

Рената Литвинова в платье Schiaparelli / Фото: instagram.com/stories/renatalitvinovaofficiall

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