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alyona alyona захейтили за голое фото в одних колготках — рэперша спародировала Ким Кардашьян

13 мая, 17:21

Дарина Алексеева

Украинская рэп-исполнительница продолжает марафон пародий на знаменитостей. Сегодня артистка вдохновилась образом Ким Кардашьян и подискутировала об откровенной женской одежде

alyona alyona спародировала Ким Кардашьян / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Рэперша alyona alyona, которая стала лучшей певицей года на премии YUNA-2021, позировала в капроновых колготках без одежды, прикрыв грудь руками. Идеей для пародии послужил образ американской светской львицы Ким Кардашьян.

Фото alyona alyona опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В посте рэперша затронула тему откровенной женской одежды. По мнению артистки, открытые декольте или короткие юбки – проявление эстетичной красоты, а не способ соблазнения.

"Когда я была ребенком, то среди взрослых считалось, что откровенное декольте и короткая юбка это признак легкого поведения или женщина имеет цель соблазнить мужчину! Прошли годы, но некоторые стереотипы остались до сих пор в очень многих ветвях общества. По моему мнению, каждый человек имеет право одевать то, что он хочет! Открытые декольте, короткие юбки или полупрозрачные блузы – это лишь проявление эстетической красоты или современные тенденции стилей. Это просто элементы моды и одежды, которые имеют право демонстрировать все: как мужчины, так и женщины!" – написала alyona alyona.

alyona alyona / Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

В комментариях, уже по традиции, неоднозначно восприняли посыл рэперши.

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Другие же, наоборот, поддержали рэпершу и начали делиться собственными историями из жизни.

Напомним, что ранее alyona alyona потроллила дочку судьи, которая назвала рэпершу конченной.

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