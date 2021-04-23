Редкий кадр: папарацци засняли подросшего сына Меган Маркл и принца Гарри

В день рождения сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Сети опубликовали редкие фото Арчи – сына принца Гарри и Меган Маркл

Папарацци засняли беременную Меган Маркл на руках с сыном Арчи в США, когда они возвращались домой. Редкие снимки подросшего сына герцогов Сассекских опубликовал портал Page Six.

Как пишет издание, Меган Маркл сфотографировали после возращения принц Гарри из Лондона с похорон своего дедушки Филиппа.

Для прогулки герцогиня Сассекская выбрала синие классические джинсы, простую черную футболку и зеленую ветровку.

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Стоит отметить, что новые фото Арчи появились в Сети в день рождения сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Недавно появилась информация, что герцогиня Сассекская и Арчи общались с Елизаветой II по видеосвязи.

Ранее мы рассказывали, как прошла встреча принцев Гарри и Уильяма после скандального интервью.