Реакция Сети на выбор Холостяка-11: Победила похоть, а не любовь

Вчера состоялся финал 11 сезона шоу "Холостяк", который никого не оставил равнодушным. Главный герой этого сезона – бизнесмен Михаил Заливако сделал свой выбор, но многие зрители остались недовольны

В Сети реагируют на финал "Холостяка-11" / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Финал "Холостяка-11" действительно стал крайне эмоциональным и неожиданным для всех. И Пока Михаил Заливако и Анна Богдан показывают свои романтичные чувства на фото, зрители делятся своими бурными реакциями в Сети.

Напомним, что в финале "Холостяка" перед Михаилом стоял выбор – между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на проект после того, как она ушла в девятом выпуске. 31-летний бизнесмен в итоге выбрал Анну, признавшись ей в любви.

В Сети многие зрители остались недовольны финалом "Холостяка-11" и сложившейся парой – Михаилом и Анной.

"Пол Украины плачет. Как же Миша ошибся!"

Просто пи***ц"

"Лучше бы уже никого не выбирал, чем такой финал"

"Ребята, расходимся"

"Как доверять после этого? В голове просто не укладывается. Очень жаль зайку, она действительно любила..."

"Ни одна девочка не нравилась, но финал совсем жесткий даже для меня! Эмоций ноль. Никакого трепета, мурашек. Впервые как-то ни о чём вообще"

"Спонсор моего микроинфаркта- Холостяк"

"Жесть! Худший холостяк за все время! Худший выбор!"

"Победила похоть, а не любовь"

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Напомним, что ранее на шоу "Холостяк" вынудил Анну Богдан признаться, есть ли у нее чувства к бывшему супругу – экс-главе Офиса президента.