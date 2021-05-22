Реакция Сети на выбор Холостяка-11: Победила похоть, а не любовь

В Сети реагируют на финал "Холостяка-11" / Фото: instagram.com/hannastorozhuk
Финал "Холостяка-11" действительно стал крайне эмоциональным и неожиданным для всех. И Пока Михаил Заливако и Анна Богдан показывают свои романтичные чувства на фото, зрители делятся своими бурными реакциями в Сети.
Напомним, что в финале "Холостяка" перед Михаилом стоял выбор – между Анной Богдан и Юлей Зайкой, которую вернули на проект после того, как она ушла в девятом выпуске. 31-летний бизнесмен в итоге выбрал Анну, признавшись ей в любви.
В Сети многие зрители остались недовольны финалом "Холостяка-11" и сложившейся парой – Михаилом и Анной.
- "Пол Украины плачет. Как же Миша ошибся!"
- Просто пи***ц"
- "Лучше бы уже никого не выбирал, чем такой финал"
- "Ребята, расходимся"
- "Как доверять после этого? В голове просто не укладывается. Очень жаль зайку, она действительно любила..."
- "Ни одна девочка не нравилась, но финал совсем жесткий даже для меня! Эмоций ноль. Никакого трепета, мурашек. Впервые как-то ни о чём вообще"
- "Спонсор моего микроинфаркта- Холостяк"
- "Жесть! Худший холостяк за все время! Худший выбор!"
- "Победила похоть, а не любовь"
Напомним, что ранее на шоу "Холостяк" вынудил Анну Богдан признаться, есть ли у нее чувства к бывшему супругу – экс-главе Офиса президента.