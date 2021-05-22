Как Холостяк-11 Михаил Заливако и Анна Богдан отреагировали на финал шоу – нежные фото

Анна Богдан стала той самой, которой удалось завоевать сердце 31-летнего харьковского бизнесмена Михаила Заливако

Герой 11 сезона "Холостяка", в котором победительницей стала Анна Богдан, Михаил Заливако поделился романтичным фото с возлюбленной. В ночь, после того, как мужчина выбрал свою любовь на шоу, он предстал вместе со своей девушкой в той самой локации, где прошла финальная церемония.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Михаила, они вместе с Анной стоят на открытой террасе одной из высоток в Дубае. Влюбленные обнимают друг друга и мило улыбаются.

Мужчина оставил фото без подписи, лишь добавив эмоджи алого "сердца".

Михаил Заливако и Анна Богдан Фото: instagram.com/kanyeeebear

Анна Богдан тоже поделилась фотографией со своим любимым.

"В любви нет выигравших и проигравших. Мы нашли друг друга. И это главное. Ты мой. А я твоя", – трогательно подписала снимок девушка.

Победительница "Холостяка-11" Анна Богдан и Михаил Заливако Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Ранее мы рассказали, что известно о победительнице проекта – Анне Богдан.

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