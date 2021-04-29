После обильных застолий организм просто требует легкого и здорового питания. Поэтому нужно включать в рацион больше овощей, полезной сезонной зелени и диетического мяса. В этой подборке – 10 блюд, от салатов до десертов, которые можно смело готовить тем, кто решил немного разгрузиться после праздников.
Салат с творожной заправкой
Ингредиенты
- 1,5 ст. л. – зеленый горошек
- 1 шт. – соленый огурец
- 1/2 шт. – свежий огурец
- 1 шт. – яйцо
- 40 г – отварная грудка
- лист салата
- зелень, соль – по вкусу
- 1 ч. л. – сыр творожный
Способ приготовления
- Порезать все ингредиенты, посолить, добавить зелень.
- Заправить творожным сыром.
Пицца-минутка
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт.
- Творог – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Рисовая мука – 4-5 ст. л.
- Помидор – 1/2 шт.
- Болгарский перец – 1/2 шт.
- Зелень – по вкусу
- Сыр -30 г
Способ приготовления
- Смешать муку, яйца, творог – перемешать. Нарезать овощи и зелень, добавить в тесто.
- Вылить тесто на сковороду и обжарить с двух сторон 7-10 минут.
- Сверху посыпать сыром, накрыть крышкой и готовить еще пару минут.
Рыбная запеканка в духовке
Запеканка из рыбы в духовке / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 кг рыбы
- 1 стакан кукурузной крупы
- 2 стакана воды
- 1 стакан йогурта
- 2 луковицы
- 3 зубчика чеснока
- 70 г моцареллы или твердого сыра
- Соль, перец – по вкусу
- Розмарин, тимьян – по вкусу
Способ приготовления
- Кукурузную крупу хорошо промыть.
- Рыбное филе порезать средними кусочками.
- Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
- Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
- Залить двумя стакана воды и стаканом йогурта.
- Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
- Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-35 минут.
Печеночные оладьи
Печеночные оладьи / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- Печень куриная – 200 г
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Крахмал кукурузный – 1 ч. л.
- Йогурт – 100 г
- Петрушка – 1-2 веточки
- Укроп – 1-2 веточки
- Соль, перец
Способ приготовления
- Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал.
- Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой.
- Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
- Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.
Запеченное филе индейки
Ингредиенты
- 1 кг – филе индейки
- 3 ст. л. – соли
- 3 зубчика – чеснока
Маринад
- 2 ст. л. – растительного масла
- 2 ст. л. – соевого соуса
- 1 ст. л. – специй итальянские травы
- 1 ст. л. – карри
- по 1 ст. л. – горчицы или сметаны
- молотый перец
Способ приготовления
- Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа.
- Смешать ингредиенты для маринада.
- Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок.
- Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки.
- Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.
Крем-суп из кабачков
Суп из кабачков / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 2-3 кабачка
- 1-2 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 ст. л. томатной пасты
- 120 мл йогурта
- Растительное масло
- Соль, черный и душистый перец
Способ приготовления
- Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю.
- В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам.
- Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими.
- Измельчить суп блендером, добавить йогурт и соль по вкусу, прогреть все вместе.
Куриный паштет с грецким орехом
Ингредиенты
- 400 г – отварной курицы
- 100 г – очищенного грецкого ореха
- 100 мл – куриного бульона
- черный молотый перец на кончике ножа
- 1/4 ч. л – соли
- зелень
⠀Способ приготовления
- Отварить курицу в бульоне со специями.
- Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон.
- Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.
Запеканка из цветной капусты с помидорами
Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 300 г цветной капусты
- 20 мл растительного масла
- 100 мл молока
- 1 помидор
- Щепотка соли
- 70 г твердого сыра
- 4 яйца
Способ приготовления
- Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
- Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
- Положить сверху ломтики помидора.
- Залить смесью из яиц, молока и соли.
- Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С.
- Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.
Куриный рулет в лаваше
Ингредиенты
- Лаваш
- Куриный фарш – 150 г
- Твердый сыр – 25 г
- Шампиньоны – 2 шт.
- Лук – половинка
- Яйцо – 1 шт.
- Йогурт – 2ст. л.
- Овсяные хлопья – 2 ст. л.
- Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления
- Грибы нарезать, сыр натереть, лук нарезать кубикам и перемешать все с фаршем, добавить специи.
- Для соуса смешать овсяные хлопья, йогурт, яйцо, хорошо перемешать.
- Соусом смазать лаваш, добавить фарш, посыпать тертым сыром и сформировать рулет.
- Выпекать при 200 градусах 35 минут.
Яблочный диетический пирог без муки
Ингредиенты
- Яйцо – 2 шт.
- Яблоко – 150 г
- Отруби – 70 г
- Мягкий обезжиренный творог – 100 г
- Подсластитель
- Корица – по вкусу
Способ приготовления
- Отделить белки от желтков. Белки взбить до крутых пиков.
- Желтки соединить с остальными ингредиентами (яблоки нарезать на небольшие кубики).
- Ввести белки в тесто.
- Выпекать в разогретой духовке 30-50 минут при 180 градусах.
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