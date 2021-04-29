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Разгружаемся после праздников &ndash; 10 легких и полезных блюд

2 мая, 09:00

Ирина Маслова

Все они готовятся из диетического мяса с большим количеством овощей

После обильных застолий организм просто требует легкого и здорового питания. Поэтому нужно включать в рацион больше овощей, полезной сезонной зелени и диетического мяса. В этой подборке – 10 блюд, от салатов до десертов, которые можно смело готовить тем, кто решил немного разгрузиться после праздников.

Салат с творожной заправкой

Фото: instagram.com/nails_studio_hope/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Порезать все ингредиенты, посолить, добавить зелень.
  2. Заправить творожным сыром.

Пицца-минутка

Фото: instagram.com/stroi_naja/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать муку, яйца, творог – перемешать. Нарезать овощи и зелень, добавить в тесто.
  2. Вылить тесто на сковороду и обжарить с двух сторон 7-10 минут.
  3. Сверху посыпать сыром, накрыть крышкой и готовить еще пару минут.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кукурузную крупу хорошо промыть.
  2. Рыбное филе порезать средними кусочками.
  3. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать.
  4. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина.
  5. Залить двумя стакана воды и стаканом йогурта.
  6. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра.
  7. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-35 минут.

Печеночные оладьи

Печеночные оладьи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал.
  2. Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой.
  3. Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень.
  4. Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.

Запеченное филе индейки

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

Маринад

Способ приготовления

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  1. Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа.
  2. Смешать ингредиенты для маринада.
  3. Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок.
  4. Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки.
  5. Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю.
  2. В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам.
  3. Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими.
  4. Измельчить суп блендером, добавить йогурт и соль по вкусу, прогреть все вместе.

Куриный паштет с грецким орехом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

⠀Способ приготовления

  1. Отварить курицу в бульоне со специями.
  2. Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон.
  3. Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
  2. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
  3. Положить сверху ломтики помидора.
  4. Залить смесью из яиц, молока и соли.
  5. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С.
  6. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

Куриный рулет в лаваше

Фото: instagram.com/pp_hudeem_prav_ilno/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Грибы нарезать, сыр натереть, лук нарезать кубикам и перемешать все с фаршем, добавить специи.
  2. Для соуса смешать овсяные хлопья, йогурт, яйцо, хорошо перемешать.
  3. Соусом смазать лаваш, добавить фарш, посыпать тертым сыром и сформировать рулет.
  4. Выпекать при 200 градусах 35 минут.

Яблочный диетический пирог без муки

Фото: instagram.com/blueberrynight__/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отделить белки от желтков. Белки взбить до крутых пиков.
  2. Желтки соединить с остальными ингредиентами (яблоки нарезать на небольшие кубики).
  3. Ввести белки в тесто.
  4. Выпекать в разогретой духовке 30-50 минут при 180 градусах.

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