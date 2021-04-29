Все они готовятся из диетического мяса с большим количеством овощей

После обильных застолий организм просто требует легкого и здорового питания. Поэтому нужно включать в рацион больше овощей, полезной сезонной зелени и диетического мяса. В этой подборке – 10 блюд, от салатов до десертов, которые можно смело готовить тем, кто решил немного разгрузиться после праздников.

Салат с творожной заправкой

Фото: instagram.com/nails_studio_hope/

Ингредиенты

1,5 ст. л. – зеленый горошек

1 шт. – соленый огурец

1/2 шт. – свежий огурец

1 шт. – яйцо

40 г – отварная грудка

лист салата

зелень, соль – по вкусу

1 ч. л. – сыр творожный

Способ приготовления

Порезать все ингредиенты, посолить, добавить зелень. Заправить творожным сыром.

Пицца-минутка

Фото: instagram.com/stroi_naja/

Ингредиенты

Яйца – 2 шт.

Творог – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Рисовая мука – 4-5 ст. л.

Помидор – 1/2 шт.

Болгарский перец – 1/2 шт.

Зелень – по вкусу

Сыр -30 г

Способ приготовления

Смешать муку, яйца, творог – перемешать. Нарезать овощи и зелень, добавить в тесто. Вылить тесто на сковороду и обжарить с двух сторон 7-10 минут. Сверху посыпать сыром, накрыть крышкой и готовить еще пару минут.

Рыбная запеканка в духовке

Запеканка из рыбы в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 кг рыбы

1 стакан кукурузной крупы

2 стакана воды

1 стакан йогурта

2 луковицы

3 зубчика чеснока

70 г моцареллы или твердого сыра

Соль, перец – по вкусу

Розмарин, тимьян – по вкусу

Способ приготовления

Кукурузную крупу хорошо промыть. Рыбное филе порезать средними кусочками. Лук и чеснок почистить и мелко нарезать. Крупу выложить на дно жаропрочной формы, сверху выложить кусочки рыбы. На рыбу уложить чеснок и лук. Посолить, поперчить. Положить веточки тимьяна и розмарина. Залить двумя стакана воды и стаканом йогурта. Сверху выложить кусочки нарезанного или натертого сыра. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке в течении 30-35 минут.

Печеночные оладьи

Печеночные оладьи / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Печень куриная – 200 г

Яйцо куриное – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Крахмал кукурузный – 1 ч. л.

Йогурт – 100 г

Петрушка – 1-2 веточки

Укроп – 1-2 веточки

Соль, перец

Способ приготовления

Измельчить печень в блендере, посолить, поперчить, добавить яйцо и кукурузный крахмал. Все хорошо перемешать и выпекать на антипригарной сковороде без масла, выкладывая печеночную массу ложкой. Для соуса смешать йогурт, соль, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанную зелень. Подавать печеночные оладьи вместе с йогуртовым соусом.

Запеченное филе индейки

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

1 кг – филе индейки

3 ст. л. – соли

3 зубчика – чеснока

Маринад

2 ст. л. – растительного масла

2 ст. л. – соевого соуса

1 ст. л. – специй итальянские травы

1 ст. л. – карри

по 1 ст. л. – горчицы или сметаны

молотый перец

Способ приготовления

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Соль растворить в воде. Залить ею филе и оставить в холодильнике на 2-3 часа. Смешать ингредиенты для маринада. Филе обтереть бумажным полотенцем и в прорезанные отверстия положить чеснок. Натереть маринадом, закрыть пленкой и поставить в холодильник на сутки. Выпекать при 200 градусах 25-30 мин.

Крем-суп из кабачков

Суп из кабачков / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

2-3 кабачка

1-2 картофелины

1 луковица

1 морковь

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. томатной пасты

120 мл йогурта

Растительное масло

Соль, черный и душистый перец

Способ приготовления

Кабачки необходимо крупно нарезать и обжарить в сильно разогретой сковороде на растительном масле до румяного цвета, после чего переложить их в кастрюлю. В той же сковороде обжарить нарезанный картофель с луком и морковью. Переложить овощи к кабачкам. Добавить в кастрюлю чеснок, томатную пасту, толченый черный и душистый перец. Влить воду, чтобы она покрыла овощи, довести суп до кипения и варить, пока все овощи не станут мягкими. Измельчить суп блендером, добавить йогурт и соль по вкусу, прогреть все вместе.

Куриный паштет с грецким орехом

Фото: Іnstagram.com/pp_rezept

Ингредиенты

400 г – отварной курицы

100 г – очищенного грецкого ореха

100 мл – куриного бульона

черный молотый перец на кончике ножа

1/4 ч. л – соли

зелень

⠀Способ приготовления

Отварить курицу в бульоне со специями. Измельчить орехи в блендере, добавить порезанную курицу и бульон. Взбивать до нужной консистенции, добавить зелень.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

300 г цветной капусты

20 мл растительного масла

100 мл молока

1 помидор

Щепотка соли

70 г твердого сыра

4 яйца

Способ приготовления

Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту. Положить сверху ломтики помидора. Залить смесью из яиц, молока и соли. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 °С. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

Куриный рулет в лаваше

Фото: instagram.com/pp_hudeem_prav_ilno/

Ингредиенты

Лаваш

Куриный фарш – 150 г

Твердый сыр – 25 г

Шампиньоны – 2 шт.

Лук – половинка

Яйцо – 1 шт.

Йогурт – 2ст. л.

Овсяные хлопья – 2 ст. л.

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления

Грибы нарезать, сыр натереть, лук нарезать кубикам и перемешать все с фаршем, добавить специи. Для соуса смешать овсяные хлопья, йогурт, яйцо, хорошо перемешать. Соусом смазать лаваш, добавить фарш, посыпать тертым сыром и сформировать рулет. Выпекать при 200 градусах 35 минут.

Яблочный диетический пирог без муки

Фото: instagram.com/blueberrynight__/

Ингредиенты

Яйцо – 2 шт.

Яблоко – 150 г

Отруби – 70 г

Мягкий обезжиренный творог – 100 г

Подсластитель

Корица – по вкусу

Способ приготовления

Отделить белки от желтков. Белки взбить до крутых пиков. Желтки соединить с остальными ингредиентами (яблоки нарезать на небольшие кубики). Ввести белки в тесто. Выпекать в разогретой духовке 30-50 минут при 180 градусах.

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