Ради этого проехали 100 км: Леся Никитюк пожаловалась фолловерам на Винницу

Телезвезда специально поехала в Винницу, чтобы сфотографироваться на фоне цветущей сакуры, но ее ждало разочарование

Леся Никитюк, которую спутали с Олей Поляковой, приехала с друзьями в Винницу, чтобы посмотреть на аллею сакуры и сфотографироваться на фоне деревьев. Каково же было разочарование ведущей, когда она прибыла на место, и поняла, что никакой аллеи нет.

В Instastories Никитюк пожаловалась на это фолловерам. "Целая аллея сакуры расцвела в Виннице. Все желающие могут приехать и посмотреть на эту красоту... на эти три дерева", – сказала Леся, пародируя голос диктора новостей.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Позже звезда насчитала пять деревьев и все же сделала несколько фотографий, ради которых ехала 100 км. Леся призналась, что даже специально взяла с собой пиджак, чтобы красиво и контрастно выглядеть на фоне розовых цветов.

Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

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"Если не можете позволить себе Японию – езжайте в Винницу, там 5 сакур расцвело", – написала Никитюк в посте.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Должны отметить, что фотографии у ведущей вышли действительно красивые.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее ведущая Леся Никитюк показала, как выглядела в 9-м классе.