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ТОП-5 чудес Украины, которые обязан посмотреть каждый

Сегодня, 14:46

Ведущий проекта "Мисливці за дивами" репер ХАС рассказал про Таракановский форт, Бакоту и село Оксановка, которые обязательно нужно увидеть

19 апреля в 9:50 на телеканале "Украина" состоится премьера тележурнала интересных историй "Мисливці за дивами". Ведущий проекта известный репер ХАС (Назар Хассан) поделился собственной подборкой увлекательных мест в Украине, посетить которые должен каждый.

ТОП-5 чудес Украины, которые обязан посмотреть каждый
ТОП-5 чудес Украины, которые обязан посмотреть каждый

1. Бакота. Затопленное село

Село Бакота расположено в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области, но его уникальность в том, что вы не найдете его ни на одной карте. Ведь история этого села закончилась в 1981 году. С тех пор оно считается затопленным. Сегодня – это территория Национального природного парка "Подольские Товтры". Здесь уникальный климат, неимоверная природа и завораживающая история местности.

Бакота. Затопленное село
Бакота. Затопленное село
Фото: скриншот

Как добраться: удобнее всего добираться на автомобиле от Каменец-Подольского, а еще из города каждые 30 минут идет маршрутка до Старой Ушицы, водитель скажет, где вам лучше выйти, а от остановки придется пройти пешком 3 км. А вот последняя маршрутка оттуда идет в 16:00, поэтому в Бакоту лучше отправляться ранним утром.

Где остановиться: жилья с удобствами в этих краях нет, но для любителей экзотики – это идеальное место. Там расположен палаточный городок, а также есть возможность взять в аренду трейлер. А если вы предпочитаете отдых с комфортом – лучше остановиться в Каменец-Подольском.

2. Таракановский форт

Уникальное сооружение, которое является памятником XIX столетия, расположено в нескольких километрах от города Дубно Ровенской области. Таракановский форт использовали как место дислокации солдат Российской Империи для защиты западных границ. Так была сооружена система уникальных и мощных оборонных укреплений. Таракановскому форту посвящено множество легенд. Местные гиды уверяют, что в нем есть призраки солдат, которые до сих пор бродят по безлюдным коридорам легендарного места.

Таракановский форт
Таракановский форт
Фото: vidviday

Как добраться: лучше всего добираться на своем авто или с группой туристов. При этом транспорт оставить возле грунтовой дороги. Дальше отправиться пешком – всего 7 минут, и вы на месте. Также туристам стоит обратить внимание на особенности местности – лучше отправляться с гидами и специальным обмундированием, так как форт рушится просто на глазах.

Где остановиться: в небольшом, но уютном городе Дубно можно найти жилье на любой вкус.

3. Село Оксановка на границе с Молдовой

Село находится в Ямпольском районе Винницкой области. Население очень маленькое – около 60 человек. Тем не менее местность очень колоритная – невероятные виды, остатки пещерного монастыря и завораживающая история. А еще буквально через реку расположена Молдова!

Село Оксановка на границе с Молдовой
Село Оксановка на границе с Молдовой
Фото: facebook.com/kzt.VYDNOKOLO

Как добраться: транспортная развязка плохая, дороги есть не везде, поэтому лучше добираться на личном авто и с картой, так как Сеть ловит далеко не везде.

Где остановиться: можно договориться о ночевке с местными жителями или же остановиться в Виннице, приехав в село на небольшую экскурсию.

4. Каменец-Подольский

Город Каменец-Подольский Хмельницкой области – один из самых посещаемых украинскими путешественниками. Особое внимание стоит уделить старой части города. Именно там расположены известные архитектурные памятки: крепость, ратуша, мосты и храмы. Местность просто завораживает красотой и увлекает историей.

Каменец-Подольская крепость
Каменец-Подольская крепость
Фото: www.instagram.com/traveling_lapping/

Как добраться: доехать до города можно как на собственном транспорте, так и на общественном – туда ездят поезда и автобусы. В самом городе развитое транспортное сообщение, хотя и сам он очень компактный.

Где остановиться: в городе множество отелей и хостелов – можно выбрать на любой вкус и кошелек.

5. Букский каньон

Каньон расположен возле села Буки Черкасской области. Это одна из самых удивительных природных достопримечательностей Украины. С каньона открываются сногсшибательные виды. А вот внизу у воды можно увидеть развалины первой в Украине гидроэлектростанции. В самом начале каньона находится шумный двухметровый водопад.

Букский каньон
Букский каньон
Фото: tamtour.com.ua

Как добраться: удобнее всего на авто. Расстояние от Киева меньше 200 км.

Где остановиться: ехать сюда можно как на один день, так и на все выходные, если есть желание отдохнуть с палатками.

Тем временем туристам Мальты за пребывание на курорте будут выплачивать до 200 евро.

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туризм путешествия Украина
Источник: Сегодня
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