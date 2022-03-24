В закладки: работа, гранты и другие возможности для украинских художников и деятелей культуры во время войны

Возможности для украинских художников и культурных деятелей во время войны / Фото: pixabay.com

По ощущениям – прошел год с начала войны. Многие из наст стали искать бесплатные курсы, с помощью которых можно будет найти работу. Сегодня расскажем вам об актуальных опэн-колах, резиденциях, грантах и возможностях, которые предлагают украинским деятелям культуры по всему миру.

В связи с российским вторжением в Украину и ежедневными угрозами нормальной жизни, которые мы испытываем каждый день, ОО "Музей современного искусства" вместе с партнерами Zaborona, The Naked Room и Арсеналом Художественного Арсенала создает Украинский Художественный Фонд Экстренной помощи.

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Совместно с Федеральным фондом культуры Германии Goethe-Institut стремится поддержать украинских художников и работников в сфере культуры, которые находятся в Украине или эмигрировали.

Artists at Risk организовали экстренную поддержку для представителей культурного сектора Украины.

Ванкуверский институт искусствпредлагает 25 полных стипендий для обучения украинским беженцам, которые уехали из страны 24 февраля 2022 года.

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Музейный кризисный центр направлен на финансовую, организационную и социальную помощь небольшим региональным музеям и их командам во время войны.

Open call для иллюстраторов, дизайнеров и художников, которые хотят сохранить память об этой войне, чтобы будущие поколения тоже всегда об этом помнили и не прощали убийств своих земляков.

Срочная инициатива по поддержке украинского художественного и культурного сообщества от Киевской биеннале.

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Culture of Solidarity Fund – программа финансирования для представителей культурной сферы.

Художественная галерея MENU DAS ARTESпомогает украинским творцам с продажей их работ.

Совместно с Международной резиденцией Morpho художественная студия Extra City в Антверпене приглашают художника и куратора из Украины на профинансированную трехмесячную резиденцию, которая состоится в апреле-июне 2022 года.

Резиденциальная программа "Актушeтий" предлагает финансирование украинским художникам.

Опен-колл Артрезиденции KAIR в Кошице. Дедлайн – 27 марта.

Художественная резиденция в Финляндии. Дедлайн – 31 марта.

Фотоконкурс от австрийского университета Life along the Danube. Дедлайн – 31 марта.

Тбилисская галерея Untitled совместно с артплатформой PROJECT FUNGUS и с некоммерческой организацией RIA KEBURIA Foundation создали новую программу резиденции для квир-художников из Украины. Дедлайн – 11 апреля.

Напомним, как представителям украинской модной индустрии найти работу во время войны.