Пьяный Григорьев-Апполонов из Иванушек Intarnational чуть не сорвал концерт: видео

В Сети появилось видео, на котором артист в нетрезвом состоянии танцует на сцене под хит "Тополиный пух"

Андрей Григорьев-Апполонов устроил пьяные танцы на сцене / Фото: instagram.com/apollonov_ag

Вероятно, ретроградный Меркурий настолько сильно влияет на Землю, что теперь один за другим артисты стали выступать в нетрезвом состоянии на собственных концертах. Не так давно экс-солист известной российской группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во Владимирской области. А теперь участник группы "Иванушки International" (да-да, они до сих пор выступают) Андрей Григорьев-Апполонов выступал пьяным под хит "Тополиный пух". Об этом пишет Telegram-канал "Курятник".

Известно, что группа "Иванушки International" на днях выступала на танцевальном фестивале Esquire Weekend, который проходил на территории Хлебозавода. "Рыжий из Иванушек" вышел на сцену, мягко говоря, не в очень адекватном состоянии: артист забывал свои слова, странно танцевал и убегал за сцену.

Андрей Григорьев-Апполонов из группы Иванушки Intarnational

Как сообщили свидетели этого "представления", организаторы мероприятия были очень недовольны, что 50-летний Григорьев-Апполонов появился на публике "под градусом". К слову, разговоры о том, что у артиста есть проблемы с алкоголем, ходят уже давно. Об этом открыто рассказывал продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко. По его словам, тот факт, что Андрей пристрастился к алкоголю, никак не связан с его жизненными обстоятельствами.

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Тем не менее артист в прошлом году пережил развод со своей супругой Мариной, матерью его двоих детей. Она ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту Андрею Зубкову и спустя полгода после расставания с певцом родила от спортсмена ребенка.

Не исключено, что артист появился перед публикой охмелевшим именно потому, что накануне отпраздновал день рождения внучки своего коллеги – Кирилла Андреева, который впервые стал дедушкой 4 июня.

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