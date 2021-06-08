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Кирилл Андреев из Иванушек International впервые стал дедушкой

Сегодня, 10:58

20-летний сын артиста, Кирилл Андреев-младший, который недавно женился, стал отцом. У них с супругой родилась дочь

У Кирилла Андреева родилась внучка
У Кирилла Андреева родилась внучка
Фото: instagram.com/kirillandreev71, instagram.com/aadelandr/

Солист известной российской группы "Иванушки Inetranational" Кирилл Андреев впервые стал дедушкой. У его 20-летнего сына Кирилла и его супруги Аделины родилась дочь. Об этом сегодня, 8 июня, Аделина сообщила на своей странице в Instagram. Девочка появилась на свет еще 4 июня, как и дочь Меган Маркл и принца Гарри.

"Добро пожаловать в этот мир, наша маленькая принцесса! Спасибо, что выбрала нас, мы с папой будем делать все, чтобы ты была счастлива!" – подписала снимок с букетом цветов и биркой из роддома Аделина.

Имя малышки и другие подробности семья пока что не сообщает. Известно лишь, что мама и дочь уже дома и чувствуют себя хорошо.

Внучка Кирилла Андреева родилась 4 июня
Внучка Кирилла Андреева родилась 4 июня
Фото: instagram.com/aadelandr/

О том, что Кирилл Андреев станет дедушкой стало известно в апреле этого года. Тогда невестка артиста опубликовала фото, на котором она, будучи беременной, позирует с супругом.

Кирилл Андреев-младший и его супруга Аделина
Кирилл Андреев-младший и его супруга Аделина
Фото: instagram.com/aadelandr/

Пара сыграла свадьбу в начале 2020 года, но рассказала об этом только спустя три месяца после торжества. Тогда общественность неоднозначно отреагировала на тот факт, что Кирилл Андреев-младший решил жениться в столь юном возрасте. Парень не стал молчать и написал в своем Instagram-аккаунте пост, в котором объяснил, что свадьба была полностью осознанным поступком.

"Я нашел свою любимую, я горю желанием увидеть весь мир с ней, научиться вещам, которые необходимы, именно с ней. Скажите мне, как иначе? Ведь если воплотить в жизнь все эти "гуляния", то можно так и остаться одному... Если вы полюбили и поняли, что это именно ваш человек, не бойтесь делать правильный и серьезный шаг — создавать семью!" – написал тогда Кирилл.

Сейчас молодые родители проживают в Москве, в квартире, которую им подарил Кирилл Андреев-старший. Сын солиста "Иванушек International" сейчас занимается учебой и подработкой.

Напомним, Анатолий Анатолич признался, что планирует назвать сына необычным именем.

Смотрите видео про талантливых детей знаменитостей:

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