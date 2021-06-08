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Пьяный экс-лидер "Агаты Кристи" сорвал собственные выступление

Сегодня, 15:15

Глеба Самойлова увели со сцены, потому что он буквально не мог стоять на ногах

Пьяного Глеба Самойлова увели со сцены на его же концерте
Пьяного Глеба Самойлова увели со сцены на его же концерте
Фото: Скриншот из видео

Бывший солист известной российской группы "Агата Кристи" Глеб Самойлов сорвал собственное выступление во Владимирской области. Музыкант вышел к слушателям нетрезвым, в результате чего не смог исполнить песню и вообще еле стоял на ногах.

На видео, опубликованном в Telegram-канале "Подъем" видно, как Самойлова держат под руки, затем помогают ему сесть. После его вовсе увели за кулисы.

Пьяный Глеб Самойлов во время концерта не мог стоять и петь Видео: Telegram-канал "Подъем"

Ни сам Глеб Самойлов, ни его представители не прокомментировали инцидент. Но поклонникам артиста не привыкать к подобным выходкам – основатель "Агаты Кристи" часто выпивает перед концертами, а в апреле этого года похожая история случилась на концерте в российском Ульяновске.

"Агата Кристи" — российская рок-группа из Свердловска (Екатеринбург), основанная в 1987 году братьями Глебом и Вадимом Самойловыми. Коллектив существовал до 2010 года, а в 2015 воссоединилась ради нескольких концертов в Москве и Петербурге. После распада "Агаты Кристи" Глеб Самойлов создал группу The Matrixx.

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концерт Агата Кристи
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