Путешествия делают людей счастливее. Вот 4 научных доказательства / Фото: Pixabay

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Путешествия делают людей на 7% счастливее

Доцент Школы гостиничного бизнеса Чун-Чу Чен при Университете штата Вашингтон провел исследование, чтобы выяснить, как туризм влияет на людей и почему одни путешествуют чаще других. В журнале Tourism Analysis опубликовали результаты опроса, один из которых аргументирует важность туризма в жизни людей.

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Путешествия делают людей на 7% счастливее / Фото: Pexels

Участие приняли 500 респондентов. Участники исследования, которые чаще путешествовали на расстоянии не менее 75 миль от дома чувствовали себя на 7% счастливее тех, кто редко или вообще не путешествовал.

Путешествия положительно влияют на развитие отношений между партнерами

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U.S. Travel Association провела исследование между влюбленными парами, чтобы узнать, положительно ли влияют общие трипы на их отношения. Результаты опубликовали в онлайн-журнале. Исследование показало, что пары, которые вместе путешествуют, имеют счастливее отношения по сравнению с респондентами, которые не путешествовали.

Путешествия положительно влияют на развитие отношений между партнерами / Фото: Pexels

86% респондентов, путешествующих вместе, считают, что в их отношениях присутствует романтика. Влюбленные, которые не путешествуют вместе, имеют более низкий показатель романтики в отношениях – только 73%.

94% респондентов, путешествующих вместе, сообщили, что считают своего партнера близким человеком. Пары, которые не путешествуют вместе, имеют ниже показатель – 86%.

Пары, которые путешествуют отдельно, чаще расходятся

U.S. Travel Association также опубликовала результат исследования в онлайн-журнале, которое намекает, что путешествия – лучший психолог для влюбленных. Ведь пары, которые путешествовали отдельно, чаще разводились, чем те, кто ехал в путешествие вместе.

Пары, которые путешествуют отдельно, чаще расходятся / Фото: Pexels

21% респондентов, которые не путешествуют вместе, считают, что их проблемы в отношениях никогда не решатся. У людей, путешествующих вместе показатель ниже – только 13%.

30% респондентов, которые не путешествуют вместе, заявили, что хотели бы, чтобы у их партнера было больше времени и энергии для досуга, по сравнению с 23% респондентов, путешествующих вместе.

Лишь одна мысль об отпуске делает человека счастливее

Старший преподаватель по туризму в Университете прикладных наук Брэда в Нидерландах Джерон Навин хотел исследовать, чувствует ли себя человек счастливее в отпуске и во время его планирования. Результаты исследования опубликовали на сайте Springer Link.

Лишь одна мысль об отпуске делает человека счастливее / Фото: Pexels

После опрошенных 1530 голландцев, среди которых 974 отдыхали, было исследовано, что перед планированием отпуска люди чувствуют себя счастливее по сравнению с теми, кто не планирует отпуск и не отвлекается от рутины.

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