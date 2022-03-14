9 признаков ПТСР – как распознать посттравматическое стрессовое расстройство и что с этим делать

Суицидальные мысли, тревожность, чувство опасности "подскажут", что у вас посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) / Фото: istockphoto.com
Война, которая началась из-за вторжения в Украину российских оккупантов, травматическое для психики любого человека событие. После такого стресса у многих людей происходят нарушения в психическом состоянии и развивается ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Как заподозрить ПТСР и что делать – рассказали в Минздраве Украины.
Как и у кого проявляется ПТСР – симптомы
Признаки расстройства могут возникать как короткий, так и более длительный период после произошедшего травмирующего события: в большинстве случаев в течение первых трех месяцев. При ПТСР у человека чаще всего появляется гипервозбужденность, переживание травматических событий, проблемы с памятью и эмоциональной сферой.
Посттравматическое стрессовое расстройство – проблема не только военных, а также мирных жителей, которые находились или все еще находящиеся в зоне боевых действий. Также ПТСР развивается:
- у жертв сексуального или физического насилия,
- пленных и жертв пыток,
- свидетелей терактов,
- людей, находившихся в зоне стихийного бедствия,
- других людей, которые находятся в кризисных ситуациях, которые могут травмировать психику.
Симптомы ПТСР – как заподозрить расстройство
После перенесенного травмирующего психику события обратите внимание на следующие симптомы. Для ПТСР характерно:
- Человек постоянно думает о произошедшем, переживает флешбек (воспоминание, которые всплывают в памяти, снятся и т.д.)
- Раздражительность, тревожность, чувство опасности – в итоге человек постоянно думает, как себя защитить, что нужно куда-то бежать и т.д.
- Эмоциональная пустота, отстранение от друзей или близких, утрата интереса к любимым ранее вещам. Человек избегает ситуаций и людей, которые напоминают о пережитой травме, не хочет об этом говорить.
- Появление панических атак – сильный страх, головокружение, тошнота, боль за грудиной, поверхностное дыхание.
- Частые головные боли, боли во всем теле, расстройство желудка, ощущение сжатия и изжоги за грудиной, судороги, боли в пояснице.
- Потеря доверия к людям и убеждение, что мир опасен.
- Проблемы в поиске работы, отношениях, отдаление от партнера.
- Неурядицы в повседневной жизни: проблемы с работой или ее поиском, в школе или отношениях.
- Поиск "утешения" в алкоголе, сигаретах, наркотиках.
- Суицидальные мысли.
Если такие мысли возникают, скажите близким и обратитесь за психологической поддержкой.
Как лечить ПТСР, стоит ли идти к психотерапевту?
При появлении симптомов ПТСР при первой же возможности важно обратиться за помощью к семейному врачу, психиатру или специалисту по психическому здоровью.
После обращения к семейному врачу, он может направить вас к специалисту по психическому здоровью – например, психологу или психиатру – для диагностики. ПТСР можно вылечить, терапия может быть медикаментозной или психо- коррекционной, все зависит от индивидуальной ситуации.
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