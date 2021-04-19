Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Для многих пшено – это что-то из очень далекого детства. А именно – светло-желтая субстанция (каша). Тем более сейчас, когда на наших столах появляются экзотические крупы, которые мы с удовольствием едим. Но очень зря пшено забыто, ведь из него можно приготовить множество неожиданного. Например, кексы и вафли, битки под сырным соусом и томатные котлеты. Ниже найдете 10 рецептов оригинальных блюд из пшена
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Битки пшенные с сыром и зеленью
Ингредиенты
- Картофель – 2 шт.
- Пшено – 1 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Сливочное масло – 1 ст. л.
- Зеленый лук – по вкусу
- Твердый сыр – 50 г
- Мука – 5 ст. л.
- Панировочные сухари – 3 ст. л.
- Куркума – ½ ч. л. куркумы
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Соль, перец, сахар – по вкусу
Способ приготовления
- Сварить пшено, добавить измельченный на средней терке картофель, вбить 1 яйцо, добавить масло, перемешать.
- Муку и лук пассеровать и добавить к общей массе.
- Добавить специи и разведенную водой (в 1 ст. л.) куркуму, измельченный зеленый лук, тщательно все вымесить.
- В одной взбить яйцо с солью, в другую – высыпать муку и в третью – сухари.
- Из фарша сформировать, обсыпать их мукой, опустить в яичную смесь и после панировать в сухарях, выложить на противень, смазанный маслом.
- Из томатной пасты, сметаны, соли и сахарного песка сделать соус. Смазать битки, сверху – тертый сыр.
- Запекать 20 минут, температура 200 градусов.
- Украсить зеленью.
Пшенная каша с индейкой и овощами
Ингредиенты
- Пшено – полстакана
- Филе индейки – 250 г
- Репчатый лук – половина
- Болгарский перец – половина
- Стручковая фасоль – 100 г
- Зеленый горошек – по вкусу
- Томатная паста – 1 ст. л.
- Вода – 100 мл.
- Копченая паприка – 1 ст. л.
- Соль, перец, приправы – по вкусу
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
- Отварить пшено. Мелко нарезать филе индейки. Посолить и приправить копченой паприкой кусочки индейки.
- Очистить и мелко нарезать лук и болгарский перец.
- Разогреть сковороду с растительным маслом. На сильном огне поджарить кусочки индейки и лук.
- Убавить огонь и добавить болгарский перец, фасоль и горох.
- Добавить воду, томатную пасту, тушить смесь до готовности. Добавить пшено.
- Перемешать и жарить 7-10 мин., украсить по вкусу.
Пшенные вафли (или оладушки)
Ингредиенты
- 1/2 ст. – пшенные хлопья
- 1 ст. – вода
- 2 шт. – яйца
- 2 ст. л. – сметана и растительное масло
- 50 г – рисовая мука
- по 1 ст. л. – сахар, ванильный сахар
- 1/2 ч. л. – сода
Способ приготовления
- Хлопья залить 1 стаканом кипятка . Дать постоять 30 мин. Добавить яйца, сметану, растительное масло, взбить.
- Добавить рисовую муку, щепотку соли, сахар, соду, перемешать.
- Выпекать или в вафельнице, или в сковороде как оладушки.
- Украсить по вкусу.
Пшенный крупеник
Ингредиенты
- Пшено – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Творог – 360 г
- Сахар – 2 ст. л.
- Сметана – 4 ст. л.
Способ приготовления
- Сварить пшено, остудить. Разогреть духовку до 180 градусов.
- Два яйца разделить на желтки и белки. В крупу добавить 2 желтка, творог, сахар, сметану, пробить блендером.
- Два белка взбить до пышности. Добавить в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы.
- Форму смазать сливочным маслом, выложить массу, выровнять.
- Выпекать 40 минут.
Теплый салат с пшеном
Ингредиенты
- Пшено – 200 г
- Цукини – 1 шт.
- Стручковая фасоль – 150 г
- Авокадо – 1 шт.
- Сок лимона или лайма, соль – по вкусу
- Горсть грецких орешков
- Небольшой пучок зеленого базилика или рукколы
Способ приготовления
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- Отварить пшено, после готовки тщательно размешать, пока она не остыла.
- Отварить стручковую фасоль , порезать цукини кубиками, обжарить на сковороде. Смешать с пшеном и фасолью.
- Мякоть авокадо, листья базилика или рукколы взбить блендером. Добавить измельченный грецкий орех, соль и сок лимона.
- Соединить все ингредиенты, тщательно размешать.
- Украсить по вкусу.
Сырники из пшенной крупы
Ингредиенты
- Варенная пшенка – 10 ст. л.
- Кокосовая мука – 100 г
- Щепотка соли
- Растительное масло – 1 ч. л.
- Изюм – по вкусу
Способ приготовления
- Отварить пшено вкрутую. Масса должна быть хорошо разваренная, добавить растительное масло и кокосовую муку. Дать постоять тесту 15 минут.
- Сформировать сырники, обвалять в кокосовой муке.
- Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
- Украсить по вкусу.
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Котлеты томатные
Ингредиенты
- Пшено (готовое) – 225 г
- Томатная паста (натуральная) или любое овощное пюре – 100 г
- Арахисовая паста – 40 г
- Соль
- Копченая паприка, смесь перцев – по вкусу
Способ приготовления
- Взбить овощное пюре или томатную пасту с пшеном. Добавить арахисовую пасту, специи и перемешать
- Если тесто жидкое (зависит от овощей), добавить больше пшена.
- Сформировать котлеты, обжарить или запечь в духовке до румяной корочки.
Кексы с яблоками
Ингредиенты
- Яблоко – 1 шт.
- Пшено – 60 г
- Мука – 300 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана, йогурт – по 100 г
- Мед – 150 г
- Сливочное масло – 100 г
- Изюм – 60 г
- Лимон – 1 шт.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Пищевая сода – ½ ч. л.
- Ванилин – 1 г
- Соль – ½ ч. л.
Способ приготовления
- Растопить масло, срезать цедру с лимона, выжать сок из его половины, промыть изюм и нарезать яблоки небольшими кубиками.
- Смешать муку, пшено, соль, соду и разрыхлитель. В другой чашке взбить яйца со сливочным маслом, сметаной, йогуртом и медом.
- Влить жидкие ингредиенты в емкость с мукой, добавить туда яблоки, изюм, цедру и лимонный сок.
- Смазать формочки для кексов маслом, выложить тесто и поставить в разогретую духовку.
- Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.
Салат из пшенки
Ингредиенты
- Пшено – 150 г
- Вода – 500 мл
- Карри – 1 ч. л.
- Морковка большая – 1 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Изюм – 2 ст. л.
- Оливки – 1-2 ст. л.
- Миндаль – горсть
- Сок лимона или лайма по вкусу
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Зелень – петрушка, кинза
Способ приготовления
- В кастрюлю (где будете варить крупу) поместить пшено и поджарить на среднем огне, не забывая помешивать. Пшено должно становится коричневого цвета.
- Влить 500 мл воды, добавить ложку карри (или куркумы), соль и готовить пшено на медленном огне до готовности. При необходимости добавить воды.
- Пока пшено варится на сковороде, в небольшом количестве воды, потушить лук и морковь до готовности.
- Миндаль поджарить на сковороде. И порубить ножом. Изюм промыть.
- Оливки порезать колечками, зелень измельчить.
- Соединить пшено, приготовленные овощи, миндаль, изюм, оливки, сок лайма, зелень и оливковое масло.
Кулеш с пшеном
Ингредиенты
- 500 г – пшена
- 1 кг – свиной грудинки
- 300 г – моркови
- 300 г – лука
- 6 шт. – средних картофелин
- черный перец горошком, зеленый лук, лавровый лист, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Промыть пшено, залить холодной водой и оставить разбухать на пару часов.
- Нарезать грудинку крупными кусками, положить в кастрюлю, залить водой (1 стакан), готовить, пока вода испарится и жир растопится. Добавить нарезанный лук, обжарить.
- Когда мясо подрумянится, добавить крупно нарезанную морковь и влить 2-3 литра воды. Варить час, до полной готовности свинины.
- Промытое пшено закинуть к мясу, добавить нарезанный картофель, перец, соль и лавровый лист.
- Готовить около 20 минут на слабом огне. Пшено должно полностью развариться.
- Подавать с зеленым луком.
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