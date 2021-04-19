Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

Из этой крупы можно приготовить теплые салаты, битки, кексы, вафли и много другое

Для многих пшено – это что-то из очень далекого детства. А именно – светло-желтая субстанция (каша). Тем более сейчас, когда на наших столах появляются экзотические крупы, которые мы с удовольствием едим. Но очень зря пшено забыто, ведь из него можно приготовить множество неожиданного. Например, кексы и вафли, битки под сырным соусом и томатные котлеты. Ниже найдете 10 рецептов оригинальных блюд из пшена

Если вы обожаете выпечку и хотите поделиться рецептом со всей страной, принимайте участие в нашем конкурсе.

Битки пшенные с сыром и зеленью

Фото: instagram.com/kuhni_mira21/



Ингредиенты

Картофель – 2 шт.

Пшено – 1 ст.

Яйца – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Сливочное масло – 1 ст. л.

Зеленый лук – по вкусу

Твердый сыр – 50 г

Мука – 5 ст. л.

Панировочные сухари – 3 ст. л.

Куркума – ½ ч. л. куркумы

Томатная паста – 2 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Соль, перец, сахар – по вкусу

Способ приготовления

Сварить пшено, добавить измельченный на средней терке картофель, вбить 1 яйцо, добавить масло, перемешать. Муку и лук пассеровать и добавить к общей массе. Добавить специи и разведенную водой (в 1 ст. л.) куркуму, измельченный зеленый лук, тщательно все вымесить. В одной взбить яйцо с солью, в другую – высыпать муку и в третью – сухари. Из фарша сформировать, обсыпать их мукой, опустить в яичную смесь и после панировать в сухарях, выложить на противень, смазанный маслом. Из томатной пасты, сметаны, соли и сахарного песка сделать соус. Смазать битки, сверху – тертый сыр. Запекать 20 минут, температура 200 градусов. Украсить зеленью.

Пшенная каша с индейкой и овощами

Фото: instagram.com/prosha_creates/

Ингредиенты

Пшено – полстакана

Филе индейки – 250 г

Репчатый лук – половина

Болгарский перец – половина

Стручковая фасоль – 100 г

Зеленый горошек – по вкусу

Томатная паста – 1 ст. л.

Вода – 100 мл.

Копченая паприка – 1 ст. л.

Соль, перец, приправы – по вкусу

Растительное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Отварить пшено. Мелко нарезать филе индейки. Посолить и приправить копченой паприкой кусочки индейки. Очистить и мелко нарезать лук и болгарский перец. Разогреть сковороду с растительным маслом. На сильном огне поджарить кусочки индейки и лук. Убавить огонь и добавить болгарский перец, фасоль и горох. Добавить воду, томатную пасту, тушить смесь до готовности. Добавить пшено. Перемешать и жарить 7-10 мин., украсить по вкусу.

Пшенные вафли (или оладушки)

Фото: instagram.com/zuevakaty26/

Ингредиенты

1/2 ст. – пшенные хлопья

1 ст. – вода

2 шт. – яйца

2 ст. л. – сметана и растительное масло

50 г – рисовая мука

по 1 ст. л. – сахар, ванильный сахар

1/2 ч. л. – сода

Способ приготовления

Хлопья залить 1 стаканом кипятка . Дать постоять 30 мин. Добавить яйца, сметану, растительное масло, взбить. Добавить рисовую муку, щепотку соли, сахар, соду, перемешать. Выпекать или в вафельнице, или в сковороде как оладушки. Украсить по вкусу.

Пшенный крупеник

Фото: instagram.com/receptalenki/

Ингредиенты

Пшено – 80 г

Яйца – 2 шт.

Творог – 360 г

Сахар – 2 ст. л.

Сметана – 4 ст. л.

Способ приготовления

Сварить пшено, остудить. Разогреть духовку до 180 градусов. Два яйца разделить на желтки и белки. В крупу добавить 2 желтка, творог, сахар, сметану, пробить блендером. Два белка взбить до пышности. Добавить в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы. Форму смазать сливочным маслом, выложить массу, выровнять. Выпекать 40 минут.

Теплый салат с пшеном

Фото: instagram.com/pitaniebezpravil/

Ингредиенты

Пшено – 200 г

Цукини – 1 шт.

Стручковая фасоль – 150 г

Авокадо – 1 шт.

Сок лимона или лайма, соль – по вкусу

Горсть грецких орешков

Небольшой пучок зеленого базилика или рукколы

Способ приготовления

⠀

Реклама

Отварить пшено, после готовки тщательно размешать, пока она не остыла. Отварить стручковую фасоль , порезать цукини кубиками, обжарить на сковороде. Смешать с пшеном и фасолью. Мякоть авокадо, листья базилика или рукколы взбить блендером. Добавить измельченный грецкий орех, соль и сок лимона. Соединить все ингредиенты, тщательно размешать. Украсить по вкусу.

Сырники из пшенной крупы

Фото: instagram.com/tikitaka.market/

Ингредиенты

Варенная пшенка – 10 ст. л.

Кокосовая мука – 100 г

Щепотка соли

Растительное масло – 1 ч. л.

Изюм – по вкусу

Способ приготовления

Отварить пшено вкрутую. Масса должна быть хорошо разваренная, добавить растительное масло и кокосовую муку. Дать постоять тесту 15 минут. Сформировать сырники, обвалять в кокосовой муке. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов. Украсить по вкусу.

Читайте также: Хотите идеальных сырников? Запоминайте лайфхаки от известных украинских кулинаров

Котлеты томатные

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

Пшено (готовое) – 225 г

Томатная паста (натуральная) или любое овощное пюре – 100 г

Арахисовая паста – 40 г

Соль

Копченая паприка, смесь перцев – по вкусу

Способ приготовления

Взбить овощное пюре или томатную пасту с пшеном. Добавить арахисовую пасту, специи и перемешать Если тесто жидкое (зависит от овощей), добавить больше пшена. Сформировать котлеты, обжарить или запечь в духовке до румяной корочки.

Кексы с яблоками

Фото: Пшенные кексы с яблоком

Ингредиенты

Яблоко – 1 шт.

Пшено – 60 г

Мука – 300 г

Яйца – 2 шт.

Сметана, йогурт – по 100 г

Мед – 150 г

Сливочное масло – 100 г

Изюм – 60 г

Лимон – 1 шт.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Пищевая сода – ½ ч. л.

Ванилин – 1 г

Соль – ½ ч. л.

Способ приготовления

Растопить масло, срезать цедру с лимона, выжать сок из его половины, промыть изюм и нарезать яблоки небольшими кубиками. Смешать муку, пшено, соль, соду и разрыхлитель. В другой чашке взбить яйца со сливочным маслом, сметаной, йогуртом и медом. Влить жидкие ингредиенты в емкость с мукой, добавить туда яблоки, изюм, цедру и лимонный сок. Смазать формочки для кексов маслом, выложить тесто и поставить в разогретую духовку. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Салат из пшенки

Фото: instagram.com/today.always.veg/

Ингредиенты

Пшено – 150 г

Вода – 500 мл

Карри – 1 ч. л.

Морковка большая – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Изюм – 2 ст. л.

Оливки – 1-2 ст. л.

Миндаль – горсть

Сок лимона или лайма по вкусу

Оливковое масло – 2 ст. л.

Зелень – петрушка, кинза

Способ приготовления

В кастрюлю (где будете варить крупу) поместить пшено и поджарить на среднем огне, не забывая помешивать. Пшено должно становится коричневого цвета. Влить 500 мл воды, добавить ложку карри (или куркумы), соль и готовить пшено на медленном огне до готовности. При необходимости добавить воды. Пока пшено варится на сковороде, в небольшом количестве воды, потушить лук и морковь до готовности. Миндаль поджарить на сковороде. И порубить ножом. Изюм промыть. Оливки порезать колечками, зелень измельчить. Соединить пшено, приготовленные овощи, миндаль, изюм, оливки, сок лайма, зелень и оливковое масло.

Кулеш с пшеном

Фото: кулеш

Ингредиенты

500 г – пшена

1 кг – свиной грудинки

300 г – моркови

300 г – лука

6 шт. – средних картофелин

черный перец горошком, зеленый лук, лавровый лист, соль – по вкусу

Способ приготовления

Промыть пшено, залить холодной водой и оставить разбухать на пару часов. Нарезать грудинку крупными кусками, положить в кастрюлю, залить водой (1 стакан), готовить, пока вода испарится и жир растопится. Добавить нарезанный лук, обжарить. Когда мясо подрумянится, добавить крупно нарезанную морковь и влить 2-3 литра воды. Варить час, до полной готовности свинины. Промытое пшено закинуть к мясу, добавить нарезанный картофель, перец, соль и лавровый лист. Готовить около 20 минут на слабом огне. Пшено должно полностью развариться. Подавать с зеленым луком.

Здесь узнаете, как сварить действительно вкусную овсянку.