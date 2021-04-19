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Пшено – это не только каша. 10 рецептов, которые вас приятно удивят

19 апреля, 13:32

Ирина Маслова

Из этой крупы можно приготовить теплые салаты, битки, кексы, вафли и много другое

Для многих пшено – это что-то из очень далекого детства. А именно – светло-желтая субстанция (каша). Тем более сейчас, когда на наших столах появляются экзотические крупы, которые мы с удовольствием едим. Но очень зря пшено забыто, ведь из него можно приготовить множество неожиданного. Например, кексы и вафли, битки под сырным соусом и томатные котлеты. Ниже найдете 10 рецептов оригинальных блюд из пшена

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Битки пшенные с сыром и зеленью

Фото: instagram.com/kuhni_mira21/


Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить пшено, добавить измельченный на средней терке картофель, вбить 1 яйцо, добавить масло, перемешать.
  2. Муку и лук пассеровать и добавить к общей массе.
  3. Добавить специи и разведенную водой (в 1 ст. л.) куркуму, измельченный зеленый лук, тщательно все вымесить.
  4. В одной взбить яйцо с солью, в другую – высыпать муку и в третью – сухари.
  5. Из фарша сформировать, обсыпать их мукой, опустить в яичную смесь и после панировать в сухарях, выложить на противень, смазанный маслом.
  6. Из томатной пасты, сметаны, соли и сахарного песка сделать соус. Смазать битки, сверху – тертый сыр.
  7. Запекать 20 минут, температура 200 градусов.
  8. Украсить зеленью.

Пшенная каша с индейкой и овощами

Фото: instagram.com/prosha_creates/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить пшено. Мелко нарезать филе индейки. Посолить и приправить копченой паприкой кусочки индейки.
  2. Очистить и мелко нарезать лук и болгарский перец.
  3. Разогреть сковороду с растительным маслом. На сильном огне поджарить кусочки индейки и лук.
  4. Убавить огонь и добавить болгарский перец, фасоль и горох.
  5. Добавить воду, томатную пасту, тушить смесь до готовности. Добавить пшено.
  6. Перемешать и жарить 7-10 мин., украсить по вкусу.

Пшенные вафли (или оладушки)

Фото: instagram.com/zuevakaty26/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Хлопья залить 1 стаканом кипятка . Дать постоять 30 мин. Добавить яйца, сметану, растительное масло, взбить.
  2. Добавить рисовую муку, щепотку соли, сахар, соду, перемешать.
  3. Выпекать или в вафельнице, или в сковороде как оладушки.
  4. Украсить по вкусу.

Пшенный крупеник

Фото: instagram.com/receptalenki/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Сварить пшено, остудить. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Два яйца разделить на желтки и белки. В крупу добавить 2 желтка, творог, сахар, сметану, пробить блендером.
  3. Два белка взбить до пышности. Добавить в массу, перемешиваем лопаткой снизу вверх, стараясь сохранить воздушность массы.
  4. Форму смазать сливочным маслом, выложить массу, выровнять.
  5. Выпекать 40 минут.

Теплый салат с пшеном

Фото: instagram.com/pitaniebezpravil/

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Отварить пшено, после готовки тщательно размешать, пока она не остыла.
  2. Отварить стручковую фасоль , порезать цукини кубиками, обжарить на сковороде. Смешать с пшеном и фасолью.
  3. Мякоть авокадо, листья базилика или рукколы взбить блендером. Добавить измельченный грецкий орех, соль и сок лимона.
  4. Соединить все ингредиенты, тщательно размешать.
  5. Украсить по вкусу.

Сырники из пшенной крупы

Фото: instagram.com/tikitaka.market/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Отварить пшено вкрутую. Масса должна быть хорошо разваренная, добавить растительное масло и кокосовую муку. Дать постоять тесту 15 минут.
  2. Сформировать сырники, обвалять в кокосовой муке.
  3. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
  4. Украсить по вкусу.

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Котлеты томатные

Фото: instagram.com/margo_food.blog/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Взбить овощное пюре или томатную пасту с пшеном. Добавить арахисовую пасту, специи и перемешать
  2. Если тесто жидкое (зависит от овощей), добавить больше пшена.
  3. Сформировать котлеты, обжарить или запечь в духовке до румяной корочки.

Кексы с яблоками

Фото: Пшенные кексы с яблоком

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Растопить масло, срезать цедру с лимона, выжать сок из его половины, промыть изюм и нарезать яблоки небольшими кубиками.
  2. Смешать муку, пшено, соль, соду и разрыхлитель. В другой чашке взбить яйца со сливочным маслом, сметаной, йогуртом и медом.
  3. Влить жидкие ингредиенты в емкость с мукой, добавить туда яблоки, изюм, цедру и лимонный сок.
  4. Смазать формочки для кексов маслом, выложить тесто и поставить в разогретую духовку.
  5. Запекать 20 минут при температуре 200 градусов.

Салат из пшенки

Фото: instagram.com/today.always.veg/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В кастрюлю (где будете варить крупу) поместить пшено и поджарить на среднем огне, не забывая помешивать. Пшено должно становится коричневого цвета.
  2. Влить 500 мл воды, добавить ложку карри (или куркумы), соль и готовить пшено на медленном огне до готовности. При необходимости добавить воды.
  3. Пока пшено варится на сковороде, в небольшом количестве воды, потушить лук и морковь до готовности.
  4. Миндаль поджарить на сковороде. И порубить ножом. Изюм промыть.
  5. Оливки порезать колечками, зелень измельчить.
  6. Соединить пшено, приготовленные овощи, миндаль, изюм, оливки, сок лайма, зелень и оливковое масло.

Кулеш с пшеном

Фото: кулеш

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Промыть пшено, залить холодной водой и оставить разбухать на пару часов.
  2. Нарезать грудинку крупными кусками, положить в кастрюлю, залить водой (1 стакан), готовить, пока вода испарится и жир растопится. Добавить нарезанный лук, обжарить.
  3. Когда мясо подрумянится, добавить крупно нарезанную морковь и влить 2-3 литра воды. Варить час, до полной готовности свинины.
  4. Промытое пшено закинуть к мясу, добавить нарезанный картофель, перец, соль и лавровый лист.
  5. Готовить около 20 минут на слабом огне. Пшено должно полностью развариться.
  6. Подавать с зеленым луком.

Здесь узнаете, как сварить действительно вкусную овсянку.

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