Прячет от всех: Светлана Лобода поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды

Светлана Лобода, которая поссорилась с Сергеем Лазаревым, родила малышку Тильду 21 мая 2018 года. Кто отец девочки – до сих пор остается тайной, да и лицо дочери певица не спешит всем показывать.
При этом Лобода периодически делится фотографиями с Тильдой в своем Instagram-профиле. Накануне звезда опубликовала совместный кадр с девочкой, сделанный в Дубае.
"Как же хорошо в мае в Дубае", – подписала фотографию Света. Мы не знаем, но поверим ей на слово.
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В сторис артистка выложила похожее фото, где так же закрывает лицо Тильды от камеры.
Поклонники Лободы просто обожают меленькую Тильду:
- "Наша крошечка любимая!"
- "Милота"
- "Какая булочка"
Напомним, что недавно Максим Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы.