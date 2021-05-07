Прячет от всех: Светлана Лобода поделилась новыми фото своей младшей дочки Тильды

21 мая девочке исполнится 3 года, а пока артистка не спешит показывать ее лицо широкой публике

Светлана Лобода, которая поссорилась с Сергеем Лазаревым, родила малышку Тильду 21 мая 2018 года. Кто отец девочки – до сих пор остается тайной, да и лицо дочери певица не спешит всем показывать.

При этом Лобода периодически делится фотографиями с Тильдой в своем Instagram-профиле. Накануне звезда опубликовала совместный кадр с девочкой, сделанный в Дубае.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

"Как же хорошо в мае в Дубае", – подписала фотографию Света. Мы не знаем, но поверим ей на слово.

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В сторис артистка выложила похожее фото, где так же закрывает лицо Тильды от камеры.

Фото: instagram.com/stories/lobodaofficial

Поклонники Лободы просто обожают меленькую Тильду:

"Наша крошечка любимая!"

"Милота"

"Какая булочка"

Скриншот: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что недавно Максим Галкин показал роскошный подарок Пугачевой от Лободы.