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Лазарев впервые прокомментировал ссору с Лободой и обвинил в ней других людей

Сегодня, 20:00

В 2019 году на премии "МУЗ ТВ" Лазарев не смог выступить, а Лобода спела сразу шесть своих треков. С тех пор артисты долгое время не разговаривали

Скандал, произошедший между Лазаревым и Лободой до сих пор не дает покоя поклонникам артистов. Тогда Сергей обматерил Свету за то, что она исполнила целых шесть песен на концерте "МУЗ ТВ", в то время как он вообще остался без номера.

Недавно Лазарев дал интервью, в котором вспомнил конфликт и озвучил некоторые подробности произошедшего. По его словам, к Лободе у него претензий нет, а эта история вообще слишком "раздута".

Скриншот из видео

"У нас конкретно со Светой конфликта не было. Был конфликт на почве номеров. Даже не у нас, а была история с номерами... Мой номер не смогли до конца выставить, хотя это было предложение "МУЗ ТВ", а потом сказали, что наверное номера не будет", – рассказал Сергей в видео, опубликованном в YouTube-канале FAMETIME TV.

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В итоге певец не выступил на премии, что его очень расстроило, а Лободе выделили времени больше, чем Ани Лорак или Полине Гагариной.

По мнению Сергея, Света Лобода обиделась на него за то, что он вступился за коллег по сцене.

"Я вступился за коллег, за Ани Лорак, за Полину Гагарину. Что за бенефис певицы Светланы Лободы?", – сказал он, добавив, что ему нравится творчество Лободы.

Вероятно, конфликт исчерпан, потому что после скандального концерта "МУЗ ТВ" Лазарев и Лобода встречались на шоу Андрея Малахова, где обнялись и вроде бы даже помирились.

Недавно сообщалось, что Лобода требует от пластического хирурга 172 тысячи долларов за фейковое видео.

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