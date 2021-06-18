Яма, Зибров и Гордон провели Чапкиса в последний путь. Остальные звезды не пришли

Сегодня, 18 июня, в Киеве прошла открытая церемония прощания с легендарным украинским хореографом Григорием Чапкисом

Прощание с Григорием Чапкисом / Фото: Сегодня, kp.ua

На церемонии прощания с легендарным хореографом Григорием Чапкисом было немало его поклонников, рядом с гробом маэстро находились его родные, но проститься с Григорием Николаевичем пришло намного меньше его знаменитых коллег, чем ожидалось.

В Национальную филармонию Украины из знаменитых украинцев прибыли только хореограф Владислав Яма, певец Павел Зибров и журналист и телеведущий Дмитрий Гордон. Почтить память легендарного хореографа также приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Влад Яма на прощании с Григорием Чапкисом / Фото: Сегодня

Остальных коллег и известных учеников Григория Николаевича, а также украинских знаменитостей, кто был знаком с хореографом, на траурной церемонии замечено не было.

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Павел Зибров. Фото: kp.ua

Не исключено, что они приедут на Байковое кладбище, где в 15:00 похоронят Григория Чапкиса.

Дмитрий Гордон. Фото: kp.ua

Отметим, что проститься с маэстро имели возможность все желающие. Церемония длилась с 11:00 до 13:00. В 13:15 гроб с телом Григория Чапкиса вынесли из Национальной филармонии под шумные аплодисменты.

Известный украинский хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Ему был 91 год. Григорий Чапкис умер в больнице из-за обострения тяжелой болезни и осложнений после COVID-19. В конце 2020 года он перенес двустороннее воспаление легких, после которого Чапкиса несколько раз госпитализировали. Тогда танцор жаловался, что ему тяжело дышать и ходить. Еще в феврале Григорий Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы. Григория Николаевича госпитализировали в ночь на 9 февраля.

Напомним, Что сын Григория Чапкиса Грег прилетел попрощаться с отцом из США. Ранее Грег Чапкис заявил, что будет продолжать дело отца со своими сыновьями.