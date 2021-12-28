Производитель игр Riot Games выплатит $100 миллионов за гендерную дискриминацию. Как получить деньги

Производитель игр Riot Games выплатит 100 миллионов долларов за гендерную дискриминацию / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопрос, почему женщины зарабатывают на 50% меньше, чем мужчины, только недавно начал активно обсуждаться и решаться в мире. Так, американская компания Riot Games, которая является разработчиком популярных игр – League of Legends и Valorant – выплатит 100 миллионов долларов из-за иска о гендерной дискриминации среди сотрудников, сообщает The Washington Post.

Riot выплатит 80 миллионов долларов всем нынешним и бывшим штатным сотрудникам, и подрядчикам из временных агентств в Калифорнии, которые позиционируют себя как женщины и работают в компании с ноября 2014 года и до сегодняшнего дня. Еще 20 миллионов долларов передадут на гонорары адвокатов и другие траты.

Реклама

Riot согласился с тем, что сторонняя компания будет проверять их внутреннюю отчетность, а также сам процесс выплаты денег. Пока ожидается окончательное принятие этого договора судом. Слушание по делу состоится "в ближайшие месяцы".

Нам пришлось столкнуться с тем, что, несмотря на наши лучшие намерения, мы не всегда отвечали нашим ценностям. Как компания мы стояли на развилке; мы могли бы отрицать недостатки нашей культуры или извиниться, исправиться и создать лучший Riot. Мы выбрали последнее.

– сказал представитель Riot Games.

Реклама

Также доверенное лицо компании добавило, что теперь предприятие склоняется к справедливости и равенству, а принятие разных точек зрения мотивирует к творчеству и инновациям.

Договоренность относится к иску о дискриминации по статье, поданной в 2018 году после отчета от платформы Kotaku, рассказавшей о сексистской культуре в Riot Games. Представители Kotaku поговорили с 28 нынешними и бывшими работницами Riot Games, которые столкнулись с сексизмом на рабочем месте.

Так, некая Джессика Негрон рассказала, что после увольнения ее менеджера ей пришлось взять на себя его работу, за что она так и не получила компенсацию и должность. Другая истица Мелани Маккракен сообщила, что после признания о сексизме в компании "HR не смогла сохранить конфиденциальность встречи и передала информацию руководителю". После чего женщине заявили, что ей "дают 5 месяцев, чтобы найти новую должность.

Реклама

Также вам будет интересно, как пандемия повлияла на карьеру женщин в производственных профессиях.