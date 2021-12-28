Виробник ігор Riot Games виплатить $100 мільйонів за ґендерну дискримінацію. Як отримати гроші

Виробник ігор Riot Games виплатить 100 мільйонів доларів за ґендерну дискримінацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Питання, чому жінки заробляють на 50% менше, ніж чоловіки, нещодавно почало активно обговорюватися і вирішуватися у світі. Так, американська компанія Riot Games, яка є розробником популярних ігор – League of Legends та Valorant – виплатить 100 мільйонів доларів через позов про гендерну дискримінацію серед співробітників, повідомляє The Washington Post.

Riot виплатить 80 мільйонів доларів усім нинішнім та колишнім штатним співробітникам, та підрядникам з тимчасових агенцій у Каліфорнії, які позиціонують себе як жінки та працюють у компанії з листопада 2014 року і до сьогодні. Ще 20 мільйонів доларів передадуть на гонорари адвокатів та інші витрати.

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Riot погодився з тим, що стороння компанія перевірятиме їхню внутрішню звітність, а також сам процес виплати грошей. Поки що очікується остаточне ухвалення цього договору судом. Слухання у справі відбудеться "найближчими місяцями".

Нам довелося зіткнутися з тим, що, незважаючи на наші найкращі наміри, ми не завжди відповідали нашим цінностям. Як компанія ми стояли на роздоріжжі; ми могли б заперечувати недоліки нашої культури або вибачитись, виправитися та створити кращий Riot. Ми обрали останнє.

– сказав представник Riot Games.

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Також довірена особа компанії додала, що тепер підприємство схиляється до справедливості та рівності, а ухвалення різних точок зору мотивує до творчості та інновацій.

Домовленість відноситься до позову про дискримінацію за статтею, поданою в 2018 році після звіту від платформи Kotaku, яка розповіла про сексистську культуру в Riot Games. Представники Kotaku поговорили з 28 нинішніми та колишніми працівницями Riot Games, які зіштовхнулися із сексизмом на робочому місці.

Так, певна Джесіка Негрон розповіла, що після звільнення її менеджера їй довелося взяти на себе його роботу, за що вона так і не отримала компенсацію та посаду. Інша позивачка Мелані Маккракен повідомила, що після зізнання про сексизм у компанії "HR не змогла зберегти конфіденційність зустрічі та передала інформацію керівнику". Після чого жінці заявили, що їй "дають 5 місяців, щоб знайти нову посаду".

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