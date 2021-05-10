Продюсер Голосу країни признался, что роман Тины Кароль и Дана Балана был хайпом

Владимир Завадюк заявил, что симпатия между тренерами шоу была создана синтетически, но со временем Дан и Тина сами поверили в эту историю

Тина Кароль и Дан Балан / Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Продюсер проекта "Голос країни" Владимир Завадюк разрушил сказку, в которую верили многие поклонники проекта: оказалось, что "химия" между экс-тренерами шоу Даном Баланом и Тиной Кароль была создана искусственно ради высоких рейтингов.

"История Дана и Тины, конечно же, была создана синтетически на канале "1+1". Моя задача как продюсера была заставить поверить Дана в то, что он интересен Тине, а Тину – в то, что Дан ею интересуется. История стала настолько легендарной, настолько интересной, настолько завораживающей, что даже Дан и Тина сами в нее поверили. Огромное количество людей посмотрели девятый и десятый сезоны благодаря этой истории", – заявил Завадюк на одном из своих выступлений, видео которого появилось в Сети.

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Выступление Владимира Завадюка Видео: Telegram-канал "Культурная Прачечная"

Завадюк добавил: "И мне кажется, что отчасти девятый и десятый сезоны, несмотря на то что там были крутые участники, крутые голоса, выиграл очень сильно при помощи этой эмоции, при помощи любви, при помощи этого хайпа, потому что нам удалось сохранить рейтинги и тем самым сделать девятый и десятый сезоны не менее, а даже отчасти более рейтинговыми, чем остальные сезоны".

Отметим, что долгое время поклонники проекта думали, что у Дана и Тины действительно был тайный роман, хотя сами знаменитости этот факт не подтверждали. Во время каждого выпуска девятого и десятого сезонов "Голосу країни" Кароль и Балан то флиртовали друг с другом, то обменивались взглядами. Дан даже придумал Тине милое прозвище "кенгуруш", которое очень понравилось фанатам шоу. Также артист нередко дарил Тине букеты цветов и другие презенты.

Напомним, MONATIK ушел из проекта "Голос країни" вслед за Тиной Кароль.