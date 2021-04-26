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До свидания, Голос: MONATIK уходит с проекта вслед за Тиной Кароль

Сегодня, 16:02

Певец написал в Instagram прощальный пост и поблагодарил команду проекта за работу

Вслед за Тиной Кароль с проекта Голос країни уходит певец Дмитрий Монатик, где он занимал кресло тренера, начиная с прошлого года. Об это он написал пост в Instagram, где поблагодарил команду проекта и тренеров.

"За такой необычный сезон, сопровождаемый здоровой конкуренцией и взаимоуважением. До свидания, Голос!" – написал певец.

MONATIK уходит из Голосу країни
MONATIK уходит из Голосу країни
Фото: instagram.com/monatik_official

В комментариях его засыпали комплиментами и благодарностями за его вклад в проекте:

"Дима, спасибо за эти сезоны. Самый теплый человечек", "Дима, спасибо за Вашу безгранично талантливую работу с участниками на проекте".

К слову, его подопечный Тема Паучек также отреагировал на послание своего тренера: "Дякую за дорогоцінний час, який дали, за досвід! Я обов‘язково використаю в своїй творчості".

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Стоит отметить, что это уход уже второго тренера с проекта – ранее о своем уходе из шоу Голос країни заявила Тина Кароль. Интересно, что она даже пожелала отдать свое место Юлии Саниной – фронтвумен группы The Hardkiss.

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Источник: Сегодня
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