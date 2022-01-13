Пристегни ремни – мы поедем быстро: Agent Provocateur посвятили рекламу 14 февраля

Agent Provocateur выпустил коллекцию ко Дню Святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
День святого Валентина практически через месяц, а это значит, что пора бы понемногу начинать готовиться удивлять своих вторых половинок. И Agent Provocateur уже начал предлагать девушкам свои варианты романтического досуга для двоих.
Бельевой бренд Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию к 14 февраля машинной эстетике. Директор бренда Сара Шоттон считает, что День святого Валентина – идеальное время сесть в авто и сбежать с любимым человеком в дорожное приключение.
Автор провокационных снимков – фотограф Розалин Шахваназ. На горячих фото сексуальные модели позируют, демонстрируя всю утонченность белья Agent Provocateur.
От кокетливых комплектов невозможно оторвать взгляд: Lorna и Dioni алого оттенка, Petunia с яркой цветочной вышивкой, Talley с игривыми сердечками и розовые Conny и Cupid. Кроме того, в коллекцию вошли лонгслив Darsia, шелковая пижама Hart, боди с перьями и глубокими вырезами Izezza, а также тренд 2022 – леопардовый вариант Leodora, майка и трусики с помпонами Kiss Me, халат с оторочкой из кружев Molly. Все вещи линейки представлены в черно-красно-розовой гамме.
Купить коллекцию Agent Provocateur можно на сайте и в фирменных магазинах.
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