Пришлось доплачивать за беcплатные билеты Wizz Air – украинка об опыте переезда в Швейцарию

Эмиграция в Швейцарию / Фото: Коллаж: Сегодня

Как адаптироваться переселенцам из Украины в Швейцарии и получить статус S, анонимно рассказала украинка. Она приехала с сыном в Цюрих из Киева, после 5-дневного сидения в укрытии. С чем столкнулась после переезда и как реагируют местные жители на переселенцев – в материале.

Как доехать до Цюриха

Украинка с сыном сперва ехали из Киева в Черновцы поездом № 7. Несколько дней в Черновцах жили в общежитии для переселенцев (ждали, пока станут меньше очереди на границе). Это было только начало путешествия.

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С вокзала можно было добраться бесплатным автобусом до границы, пункт "Порубное – Сирет". Перейдя пешком границу, мы доехали до ближайшей железнодорожной станции в Сучаве бесплатным автобусом; ехать около 40 минут. На железнодорожной станции в Сучаве долго ждать поезда в Бухарест не пришлось – волонтеры там работают очень быстро, – отметила украинка.

Ехали бесплатно поездом в Бухарест 6 часов. Потом женщина приобрела билеты на самолет авиакомпании Wizz Air в Швейцарию, они были бесплатными для украинцев, но все же пришлось доплатить за ребенка (ему менее двух лет) и багаж, учитывая правила лоукостера.

Заселение во временное жилье

Родственники украинки нашли семью, которая согласилась подселить беженцев в свой дом в небольшой деревне неподалеку от города Дитикон (кантон Ааргау). В регионе общаются на немецком. К приезду украинцев новая семья подготовилась, уведомив соседей о переселенцах и приготовив необходимые вещи: одежду, средства гигиены, игрушки и даже детское автокресло.

/ Фото: vogue.ua

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В Швейцарии украинцев встречают как своих и приглашают на кофе.

Гуляя как-то с ребенком, я встретила женщину, которая, узнав откуда мы, предложила выпить кофе у нее дома. Она сказала, что не знает, чем может нас утешить и о чем говорить, но это не так важно, мы всегда можем зайти на кофе к ней в гости! – рассказала украинка.

Примечание редакции: недавно Швейцария изменила систему размещения беженцев из Украины: украинцы, не имеющие родственников или другого места жительства в стране, не смогут самостоятельно выбирать, где им жить. Государство будет пропорционально распределять приехавших по разным кантонам страны.

Гуманитарной помощью переселенцы тоже обеспечены.

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В нашем кантоне иногда раздают гуманитарную помощь для украинцев, поблизости можно найти хороший секонд-хенд. В некоторых супермаркетах несколько раз в неделю можно бесплатно взять продукты, у которых заканчивается срок годности. Полезную информацию для украинцев в Швейцарии можно искать в Facebook- и Telegram-группах, я подписана на страницу Switzerland with Ukraine, – поделилась украинка.

Оформление документов и льготы для беженцев

Украинка по приезду подала документы на получение статуса S. С ним переселенцы имеют право на временное пребывание в стране сроком на один год, затем пребывание можно продлить до 5 лет. На статус женщина ждет более 4 недель и отмечает, что без помощи знакомых ей было бы сложно решить вопрос в государственных структурах.

В каждом кантоне свои правила, и если вашим знакомым из Украины удалось все быстро оформить, не факт, что у вас получится так же, – говорит она.

Эмиграция в Швейцарию – как получить статус S / Фото: vogue.ua

Переселенцы могут получить не только основную финансовую помощь, но и дополнительные выплаты – "нон хильфе".

В соседнем кантоне "нон хильфе" составляет 10 франков в день. Также вам ищут работу, назначают встречу с инспектором для того, чтобы отметиться, получить деньги и назначить дату следующего визита — процедура похожа на то, как все происходит в центрах занятости в Украине. А в кантоне, где я нахожусь, выдали только купоны номиналом 60 франков на неделю для покупок в супермаркете и несколько купонов на бесплатные обеды в ресторанчике, в который еще нужно доехать, – рассказала наша собеседница.

Дополнительные льготы для переселенцев – бесплатный проезд в городском транспорте до конца мая, а еще безлимитный интернет от оператора Swisscom до конца августа. Есть скидка на вход каждый понедельник в зоопарк в Цюрихе, но требуют показать паспорт для входа по сниженной цене. Стоимость билета со скидкой – 7 франков.

Детальнее о переезде в Швейцарию читайте на Vogue.ua.

Недавно мы рассказывали, как получить бесплатный авиабилет в Канаду украинцам – основное требование.