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Как украинцам въехать в Швейцарию: статус защиты S и что нужно знать

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20 марта, 10:00
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Что делать украинцам, которые приедут в Швейцарию? Как получить статус временной защиты и какие условия подачи заявок. Рассказываем в материале
Как получить статус временной защиты в Швейцарии
Как получить статус временной защиты в Швейцарии / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

По данным ООН, более 3 миллионов украинцев уже выехали из страны после военного вторжения России. Уже сейчас аналитики утверждают, что это число приблизится к 4 миллионам. Больше всего людей остановились в Польше. Все больше стран ЕС упрощают правила въезда для наших сограждан, предлагая лояльные условия обеспечения и помощи.

Так, 12 марта Bundesrat (Федеральный совет Швейцарской Конфедерации) утвердил выдачу украинцам, которые нуждаются в помощи, статус защиты S.

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Что интересно, этот статус был разработан еще в 1990-х, но ранее им никогда не пользовались

Что такое статус S

Статус S предназначен для людей, которые нуждаются в защите. Согласно ему беженцы смогут получить приют по упрощенной системе, получат право на временное пребывание сроком на один год, с возможностью продления до 5 лет.

Через 5 лет люди смогут получить разрешение на проживание B (permis B).

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Швейцария будет также выплачивать финансовую помощь. Стоит знать, что статус S не смогут получить те, кто уже имеют статус временного пребывания в одной из стран ЕС.

Какие права дает статус S

Граждане Украины смогут получить:

  • Право на пребывание в стране и право на жилье.
  • Медицинское страхование.
  • Дети смогут посещать школы или языковые курсы с первого дня, после размещения по адресу временного или постоянного пребывания.
  • Взрослые смогут также посещать языковые курсы (немецкого, итальянского или французского языка).
  • Украинцы смогут выезжать и возвращаться в Швейцарию без дополнительного разрешения или виз.
  • Право на работу, включая самозанятость без традиционного ожидания в 3 месяца.
  • Покрытие части расходов на аренду жилья, социальную помощь и медицинскую страховку.

Кто может получить статус

  • Граждане Украины, которые пострадали в результате военных действий, их семьи, имеющие прописку до 24 февраля 2022 года.
  • Лица других национальностей и лица без гражданства, а также члены их семей, которые имели международный или национальный статус защиты в Украине до 24 февраля 2022 года.
  • Люди других национальностей и без гражданства, а также члены их семей, которые могут документально доказать, что они имеют действительное разрешение на проживание в Украине (краткосрочный или долгосрочный вид на жительство) и не могут безопасно и навсегда вернуться в родную страну.

Где поселят украинцев

Наши граждане могут жить у своих родственников, частных домах, которые сотрудничают со Швейцарским агентством по делам беженцев (SFH), либо у волонтеров, в отелях или центрах для беженцев.

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Как получить статус S

Украинцам необходимо зарегистрироваться в одном из Федеральных центров, который предоставляет убежище (Bundesasylzentr/BAZ). Каждая заявка будет проверяться индивидуально.

Зарегистрироваться можно не сразу, а в течении 90 дней после прибытия в Швейцарию.

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