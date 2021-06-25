Принцесса Диана недолюбливала Опру Уинфри и отказалась ей давать интервью

Телеведущая Опра Уинфри планировала сделать интервью с принцессой Дианой о ее несчастливом браке с принцем Чарльзом

Принцесса Диана недолюбливала Опру Уинфри / Фото: Getty Images, instagram.com/oprah

Опре Уинфри удалось вывести на откровенный разговор принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Это интервью весь мир обсуждал несколько месяцев. Но мало кто знает, что Опра хотела сделать откровенное интервью и с принцессой Дианой о ее несчастливом браке с принцем Чарльзом . Знаменитая телеведущая не скрывала, что если ей удастся вывести на беседу Леди Ди, ее рейтинги взлетят. Ради такого желанного гостя Опра даже прилетела в Лондон. Диана Спенсер не была в восторге от такой идеи и не собиралась ей давать интервью. Она решила проучить американскую звезду. Об этом пишет The Mirror.

Мама принцев Гарри и Уильяма знала, что Опра Уинфри сбросила 18 кг лишнего веса и сидела на диете. Принцесса Диана попросила своего повара Даррена МакГрейди подать ведущей жирное блюдо, а сама ела диетическую версию.

Опра Уинфри хотела сделать интервью с принцессой Дианой / Фото: Getty Images

"Диана подговорила Даррена сделать его фирменный томатный мусс и подать его Опре с жирными сливками и майонезом. Себе же она попросила традиционный диетический вариант. Опра поинтересовалась, как принцесса не толстеет от такого калорийного блюда. Диана ответила, что просто ест маленькими порциями. Это было жестко", – рассказал биограф Роберта Лэйси.

По словам биографа, принцесса Диана недолюбливала Опру Уинфри и ей было не комфортно находится рядом с человеком, который хочет на ее личной драме сделать себе рейтинг.

Напомним, ранее стало известно, что Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл и принц Гарри предложили Опре Уинфри стать крестной их дочери / Фото: Getty Images

"Мне это не нужно! Я по умолчанию ее крестная, я их соседка, друг семьи, но, наверное, им нужен кто-то помоложе для роли крестной матери", – объяснила свой отказ известная телеведущая.

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