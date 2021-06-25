Принц Гарри впервые после похорон принца Филиппа встретится с братом в Лондоне

Герцог Сассеский возвращается на родину, чтобы вместе со своим старшим братом принцем Уильямом посетить церемонию открытия памятника принцессе Диане

Принц Гарри будет присутствовать на открытии памятника маме в Лондоне / Фото: Getty Images

Не смотря на разные слухи, принц Гарри все-таки будет присутствовать 1 июля в Лондоне на открытии памятника принцессе Дианы. Герцога Сассекского заметили в аэропорту в Лос-Анджелесе вчера вечером. Об этом сообщает Express.

Гарри летит за 5 дней до открытия памятника, чтобы отбыть самоизоляцию, которая предусмотрена карантинным ограничениями. Известно, что внук Елизаветы II остановится в коттедже Фрогмор-хаус, в котором они раньше жили с Меган Маркл. Стоит отметить, теперь в коттедже герцогов Сассекских живет принцесса Евгения с супругом и ребенком.

Принц Гарри впервые после похорон дедушки встретится с принцем Уильямом / Фото: Getty Images

Ранее появлялась информация, что Елизавета II и принца Чарльза не будет на открытии памятника принцессе Дианы. У них запланированы рабочие встречи в Шотландии.

Как пишут СМИ, на открытии статуи принцессы Дианы будут присутствовать Кейт Миддлтон и принц Уильям. Отмечается, что братья появятся на мероприятии вместе и даже постараются установить "временное перемирие" в память о матери.

Принц Гарри и принц Уильям / Фото: Getty Images

Стоит отметить, Гарри впервые после похорон принца Филиппа встретится с братом.

Напомним, в СМИ не первый день обсуждают напряженные отношения принца Гарри со старшим братом. Совсем недавно в СМИ появилась информация, что принц Уильям отреагировал на жалобы сотрудников Кенсингтонского дворца, которые пожаловались на Меган Маркл, обвинив ее в грубом поведении и издевательствах.

"Он был в ужасе от того, что ему рассказали о предполагаемом поведении Меган, и он хотел услышать, что скажет Гарри. Разборки между братьями были ожесточенными и яростными", – рассказал историк в новой книге об отношениях сыновей принцессы Дианы и принца Чарльза.

После случившегося Уильям потребовал, чтобы брат с женой уехали из Кенсингтонского дворца. В свою очередь Гарри не мог смириться с тем, что Уильям верит прислуге, а не ему.

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Ранее мы рассказывали, что в США у принца Гарри появился двойник. Мужчину по имени Кевин Ганус с герцогам Сассекским путает даже его родная дочь.