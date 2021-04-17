Принца Филиппа похоронили в Виндзоре: фото

В Виндзоре завершились похороны принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. На траурной церемонии присутствовали 30 членов королевской семьи.
Траурная процессия началась в 14:40 по местному времени (в 16:40 по киевскому). Гроб с телом принца Филиппа поместили на Land Rover во дворе Виндзорского замка. Шествие продолжалась от замка и до часовни Святого Георгия, где проходила панихида.
Возле гроба герцога Эдинбургского шли его сыновья и дочь – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, его внуки – принцы Уильям и Гарри, а также Питер Филиппс, сын принцессы Анны.
Похороны принца Филиппа / Фото: Getty Images
В часовне Святого Георгия собрались члены королевской семьи, декан Виндзора произносил речь, пел церковный хор. Панихида длилась 50 минут.
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images
По окончании церемонии все члены королевской семьи покинули часовню. Гроб с телом принца Филиппа был перемещен в семейный склеп.
Ранее мы рассказывали, кто из членов королевской семьи был на похоронах герцога Эдинбургского.