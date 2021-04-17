Принца Филиппа похоронили в Виндзоре: фото

Супруга королевы Елизаветы II похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре. На траурной церемонии присутствовал узкий круг родных – всего 30 членов королевской семьи

В Виндзоре завершились похороны принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. На траурной церемонии присутствовали 30 членов королевской семьи.

Траурная процессия началась в 14:40 по местному времени (в 16:40 по киевскому). Гроб с телом принца Филиппа поместили на Land Rover во дворе Виндзорского замка. Шествие продолжалась от замка и до часовни Святого Георгия, где проходила панихида.

Возле гроба герцога Эдинбургского шли его сыновья и дочь – принцы Чарльз, Эндрю, Эдвард и принцесса Анна, его внуки – принцы Уильям и Гарри, а также Питер Филиппс, сын принцессы Анны.

Похороны принца Филиппа / Фото: Getty Images

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В часовне Святого Георгия собрались члены королевской семьи, декан Виндзора произносил речь, пел церковный хор. Панихида длилась 50 минут.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

По окончании церемонии все члены королевской семьи покинули часовню. Гроб с телом принца Филиппа был перемещен в семейный склеп.

Ранее мы рассказывали, кто из членов королевской семьи был на похоронах герцога Эдинбургского.