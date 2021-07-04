Принц Уильям похвалил игру украинской сборной в матче против Англии

Принц Уильям прокомментировал игру украинской сборной в матче с Англией / Фото: Getty Images
3 июля состоялся матч "Евро-2020" Украина – Англия. Мы уже писали, как после поражения нашу сборную поддерживают звезды шоу-бизнеса. А вот подоспел комментарий от британского принца Уильяма.
Напомним, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу сборной Англии. Принц Уильям порадовался за свою команду и отметил хорошую игру украинцев.
"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте герцога Кембриджского.
Несколькими днями ранее, на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон вместе с их сыном принцем Джорджом болели за сборную на трибунах.
Тогда Англия играла против Германии, а в сети появились фото с королевской семьей, которая не сдерживала эмоций.
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