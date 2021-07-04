Принц Уильям похвалил игру украинской сборной в матче против Англии

Вчера вечером состоялся матч Украина – Англия, который наша сборная проиграла. Британский принц Уильям прокомментировал игру украинцев

Принц Уильям прокомментировал игру украинской сборной в матче с Англией / Фото: Getty Images

3 июля состоялся матч "Евро-2020" Украина – Англия. Мы уже писали, как после поражения нашу сборную поддерживают звезды шоу-бизнеса. А вот подоспел комментарий от британского принца Уильяма.

Напомним, что матч завершился со счетом 0:4 в пользу сборной Англии. Принц Уильям порадовался за свою команду и отметил хорошую игру украинцев.

"Еще одна первоклассная командная игра и победа всухую! Украина, хорошо сыграно. Жду не дождусь полуфинала в среду. Вперед!", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте герцога Кембриджского.

Несколькими днями ранее, на матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу принц Уильям, его супруга Кейт Миддлтон вместе с их сыном принцем Джорджом болели за сборную на трибунах.

Тогда Англия играла против Германии, а в сети появились фото с королевской семьей, которая не сдерживала эмоций.