Приезжал в своей карете: принц Уильям поделился трогательными воспоминаниями о принце Филиппе

Королевская семья стала публично комментировать смерть принца Филиппа. Пост опубликовала принцесса Анна единственная дочь герцога Эдинбургского и Елизаветы II. Теперь трогательной публикацией поделился принц Уильям.

В Instagram появилось семейное фото принца Филиппа с правнуком принцем Джорджем. Снимок сделан в 2015 году.

"Век жизни моего деда был определен служением – своей стране, его жене и королеве, а также нашей семье. Мне повезло, что я не просто руководствовался его примером, но он постоянно присутствовал в моей взрослой жизни – как в хорошие, так и в самые тяжелые дни", – сказано в публикации.

Принц Филипп и с правнуком принцем Джорджем / Фото: instagram.com/kensingtonroyal

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Принц Уильям отметил, его дети будут всегда помнить, как прадедушка катал их в карете.

"Я никогда не буду воспринимать как должное, что у моих детей будут особые воспоминания о том, как их прадед приезжал за ними в своей карете и показывал им свое заразительное желание приключений, а также свое чувство юмора", – написал герцог Кембриджский.

Принц Уильям пообещал, что они с Кейт Миддлтон продолжат выполнять свои обязанности и будут всегда поддерживать Елизавету II.

"Я буду скучать по деду, но знаю, что он хотел бы, чтобы мы продолжали работу", – написал внук принца Филиппа.