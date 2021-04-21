Принц Гарри не остался на 95-летие Елизаветы II и вернулся в США

Слухи о том, что внук Елизаветы II задержится на несколько дней в Британии и останется на день рождения бабушки, который она сегодня отмечает, не подтвердились

Принц Гарри вернулся в США, где его ждут беременная супруга Меган Маркл и сын Арчи. Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что герцог Сассекский покинул Британию за день до юбилей Елизаветы II. Согласно информации источников издания, сын Чарльза улетел рейсом American Airlines. В среду, 21 апреля, его машину видели рядом с особняком в Монтесито, где он проживает с Меган Маркл и сыном.

Принц Гарри / Фото: AFP Реклама

Несмотря на это, в Сети уже стали появляться слухи, что принц Гарри летом может вернуться в Британию. Как пишет издание Hello!, внук Елизаветы II собирается присутствовать на открытии памятника принцессе Диане, которое запланировано на 1 июля.

Ранее мы рассказывали, что принцы Гарри и Уильям наконец-то встретились,