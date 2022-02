Презерватив с Папой Римским? 10 фановых контрацептивов, которые изменят представление о сексе

10 фановых контрацептивов, которые изменят представление о сексе

Через считанные дни – Праздник влюбленных. К нему готовятся не только девушки, выбирая модные луки, но и парни, суетящиеся в поисках подарков. Одни предпочитают презенты, другие – устраивают романтические свидания, а третьи – покупают боксы с оригинальными контрацептивами, которые не помешают влюбленным. Мы нашли 10 фановых презервативов, которые поднимут настроение и станут удачной идеей для полезного подарка.

Модники, вы здесь? Для вас нашли презерватив от Saint Laurent с намеком

Киноманы и любители релакса оценят презерватив с надписью "Netfl!x & Chill"

Контрацептив с актуальной надписью "Quarantine condom" пригодится всем. Кто знает, что нас ждет дальше…

Презерватив с Папой Франциском на случай, если вы не готовы к близости с партнером, но не знаете, как в этом признаться

Поклонники Дональда Трампа, вы здесь? Нашли для вас презерватив с портретом миллиардера, который скажет обо всем без слов

И для любителей вина найдется оригинальный презерватив

Если вино – это не ваша тема, потому что вы за Кока-Колу и чизбургер, то приобретите презерватив с логотипом McDonald's

Для любознательных и поклонников Великобритании – презерватив "Want to see Big Ben?"

Презерватив для прямолинейных людей, которые не планируют детей и хотят сразу об этом сказать, тоже есть

*Честно говоря, я не готов к детям.

В завершение – презерватив с надписью, которая намекает, что ночь будет романтичной и страстной

*Входи и продолжай.

