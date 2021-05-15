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Правда – хуже лжи: загадочный пост DZIDZIO связывают с его разводом

15 мая, 17:41

Инна Петрова

Певец якобы намекнул на ложь в своих отношениях Ярославой Хомой

DZIDZIO / Фото: instagram.com/dzidzio

В апреле стало известно, что DZIDZIO разводится с супругой Ярославой, также известной под псевдонимом SLAVIA. Михаил Хома сообщил, что решение о разрыве было принято уже давно, а Ярослава говорила, что семья для нее всегда была на первом месте.

Недавно певица заявила в интервью, что подозревала супруга в изменах, при этом обвинений ему предъявить никаких не может. После этого DZIDZIO опубликовал пост в своем Instagram-профиле со стихом, в нем он рассуждает о лжи и правде.

Прикрилась чистотою підлість
І вилізла на слуп.
Завила на весь світ жалійка,
Так неприємно пахне бруд.

Собаки брешуть, вітер носить,
А я тихесенько мовчу.
Нікому правди не розкажу,
Бо правда – гірша за брехню...

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Поклонники певца связали этот стих с его отношениями. В комментариях некоторые высказали мнение, что Михаил повел себя некрасиво, а другие, в том числе и Александр Пономарев, поддержали DZIDZIO:

Скриншот: instagram.com/dzidzio
Скриншот: instagram.com/dzidzio

Ранее экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке.

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