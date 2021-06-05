Позитив не был в восторге от того, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Каменских

Экс-участник группы "Время и Стекло" мирно расстался с Анной Андрийчук, но ему не понравилось, что экс-супруга осветила их развод в реалити

Позитив рассказал о своей реакции на то, что экс-супруга рассказала об их разводе в реалити Насти Каменских / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/annchuk/

О том, что экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний) и его экс-супруга Анна Андрийчук расстались стало известно в конце апреля этого года.

О разводе пары многие поклонники узнали не только благодаря посту в Instagram Анны, но и ее реалити Насти Каменских "Девочки рулят", в съемках которого Андрийчук принимала участие.

Вероятно, пара сохранила теплые отношения после развода, но такой способ объявления о расставании Позитиву, похоже, не очень понравился.

"То, что она сделала в реалити шоу Насти...Я не совсем весело это воспринял. Она меня предупредила, но я сказал: "Ну, хочешь так? Давай так". Я поддерживаю ее в любом случае. Думаю, что готов согласиться с любым решением. Мы всегда будем дружить, у нас общие знакомые, друзья, у нас большая история, которая нас связывает", – сказал Позитив в интервью каналу DOROTYE.

Позитив и Анна Андрийчук-Завгородняя / Фото: instagram.com/annchuk/

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Напомним, Анна Андрийчук и Алексей Завгородний начали встречаться, когда им было по 15 лет. В 2013 году они узаконили свои отношения. В своих интервью артист не раз признавался, что благодарен супруге за то, что была рядом в разные периоды жизни. Слухи о расставании пары начали ходить еще осенью прошлого года. Позитиву приписывали роман с его партнершей по танцам Юлией Сахневич.

Позже ходили слухи о том, что Алексей неравнодушен к Мишель Андраде, с которой, к слову, вел один из выпусков популярного тревел-шоу.

Кроме этого, недавно все заговорили о возможном романе Алексея со звездой сериала "Школа", 19-летней Анной Тринчер. Тринчер подогрела слухи о романе с бывшим участником "Время и Стекло", уйдя от конкретного ответа на вопрос Кати Осадчей о том, встречаются ли она с артистом. Недавно Аня Тринчер сделала татуировку в честь выхода песни Kiss – это изображение силуэтов целующихся Позитива и Тринчер.

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