Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Как прикольно, интересно и эффектно поздравить с днем рождения любимую подругу

Пожелания и картинки с днем рождения подруге / Фото: Pexels

У подруги приближается праздничное событие, и вы хотите ее поздравить? Предлагаем вашему вниманию красивые, милые и душевные поздравления с днем рождения в прозе, смс, картинках и стихах. Отправляйте подружке наилучшие пожелания, расскажите, как вы ее любите и цените, и обязательно поднимите ей настроение в день рождения.

А еще не забывайте радовать родных и близких людей. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Короткие смс с днем рождения подружке

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С днем рожденья, дорогая!

Будь счастливой каждый день,

Пусть удача, мир, достаток

За тобой идут как тень.

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Прикольные поздравления с днем рождения подруге в стихах

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Будь красива, словно дива,

Как шампанское – игрива,

Словно кошка – грациозна,

Как эпоха – грандиозна,

Как мечта – неповторима,

Как богиня, будь любима.

Будь во всем нетривиальна,

Креативна, сексуальна,

Притягательна, желанна,

Бесподобна, долгожданна.

Будь нежна и романтична,

Нереальна, феерична.

Пусть в любви, семье, достатке

Не случатся неполадки.

Так живи на всю катушку!

С днем рождения, подружка!

С днем рождения подружке: картинки и стихи / Фото: Pexels

Добрые поздравления с днем рождения в прозе

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Дорогая моя подружка, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю неувядающей красоты, неизменной нежности и огромной любви. Пусть у тебя сбываются лучшие мечты, а каждый новый день приносит только улыбки!

Поздравления и открытки подруге в день рождения / Фото: Pexels Реклама

С днем рождения: лаконичные поздравления подружке

***

Ты красивая девчонка,

Интересный человек.

Пожелать в твой день рожденья

Счастья я хочу навек,

А еще любви прекрасной.

Будь всегда такой же классной.

С днем рождения картинки и стихи / Фото: Pexels

С днем рождения, подруга: милые пожелания своими словами

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Моя любимая подруженька, с днем твоего рождения! Желаю, чтобы ты всегда улыбалась, радовалась жизни и излучала волны позитива. Будь самой красивой, самой любимой и люби сама! С твоим днем, моя кошечка!

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Лучшие поздравления подруге в день рождения

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Ну что, подруга, с днем рожденья!

Пусть все сбываются мечты,

На все хватает вдохновенья,

И будет счастье там, где ты!



Желаю только благ, достатка,

Здоровья крепкого тебе!

Пусть будет жизнь, как сахар, сладкой,

И пусть везет всегда в судьбе!

Напомним, ранее мы публиковали красивые поздравления с Днем рождения женщине в стихах, прозе и смс.