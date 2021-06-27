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Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

27 июня, 11:44

Ольга Козачок

В День молодежи 2021 принимайте позитивные и веселые поздравления в прозе, стихах, картинках, смс

С Днем молодежи / Фото: Pexels

Сегодня День молодежи-2021, который Украина отмечает в последнее воскресенье июня – 27-го числа. Не забудьте поздравить своих друзей и подруг с этим веселым праздником.

Life Сегодня подготовили для вас самые красивые и прикольные поздравления с Днем молодежи в прозе, стихах, картинках, смс и фото.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Поздравления в День молодежи: стихи для друзей

***

Я тебе желаю счастья,
Пускай обходят стороной
Все тревоги и ненастья
В молодежный праздник твой,

Здоровья крепкого желаю,
И от души хочу сказать:
Живи, любя и процветая,
Не вздумай даже унывать!

Прикольные картинки с Днем молодежи / Фото: Pixabay

С Днем молодежи: поздравления короткие в прозе

***

В День молодежи Украины желаем самых радостных событий в жизни! Пусть у вас будет много поводов для веселья, пусть у вас получается реализовать себя и пусть все лучшие мечты исполняются!

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Радостные и прикольные поздравления с Днем молодежи подруге

***

Живи, танцуй, дыши, пока ты молода,
С Днем молодежи поздравляю!
Хоть знаем мы, что старость – не беда,
Но молодой подольше быть желаю.

Пусть будет жизнь насыщенна, полна,
Сбываются мечты, царит удача,
Ты расцветай, как новая весна,
Душой и сердцем становись богаче!

С Днем молодежи: картинки и стихи / Фото: Pixabay

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Добрые поздравления с Днем молодежи с юмором

***

День молодежи – праздник всех на свете,
Ведь каждый был когда-то молодым.
Давайте мы сегодня, будто дети,
Все шалости былые повторим.

Имеет право каждый веселиться.
А возраст – лишь вопрос душевных сил.
Сегодня мы намерены забыться
И снова покорить себе весь мир.

Фото и картинки в День молодежи Украины / Фото: Pixabay

Поздравления с Днем молодежи: прикольные пожелания в прозе

***

Кто еще молод, тому море по колено, он пока ничего не боится и все еще верит в мечту. Пусть эта вера живет до тех пор, пока мечта сбудется — ведь известно, что мечты — это взгляд оптимиста в будущее.

Позитивные поздравление с Днем молодежи Украины

***

Пусть живет молодежь Украины
Очень весело, ярко, счастливо,
Всегда будьте дружны и едины,
Пожелать вам хочу позитива!

Всем, кто юн и, конечно же, молод,
Я желаю от жизни брать все!
Пусть для счастья всегда будет повод,
Каждый миг пусть вам радость несет!

Красивые фото и картинки с Днем молодежи / Фото: Pixabay

Лучшие поздравления с Днем молодежи в прозе

***

Поздравляю вас с Днем молодежи Украины и желаю бодрости духа, силы в теле, веселья, радости, увлеченности, жизнерадостности, воодушевления и уверенности в завтрашнем дне! Пусть молодость никогда не заканчивается, пусть самые яркие годы жизни будут наполнены мечтами, большими достижениями, успешными днями и невероятным ощущением счастья.

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