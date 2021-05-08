Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки

День матери: картинки и поздравления / Фото: Pexels

День матери в Украине отмечается во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии. К Матери Божией обращаются христиане, прося заступничества и помощи. В отличие от 8 Марта – Международного женского дня, когда приветствуют всех представительниц женского пола, в этот день принято поздравлять исключительно матерей, а также беременных женщин.

В Украине официально начали праздновать День матери начиная с 1999 года во второе воскресенье мая. День матери в Украине в 2021 году приходится на 9 мая. Не забудьте обнять и поцеловать свою маму, сказать ей самые нежные слова, а также адресовать лучшее поздравление с Днем ​​матери. А мы предлагаем вам выбрать самые яркие, нежные, оригинальные и милые поздравления в прозе, открытки и картинки с Днем ​​матери.

Также не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Картинки с Днем матери / Фото: sunbouquet

Лучшее поздравление с Днем матери женщинам в прозе

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"Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе". Строчки из этой песни рассказывают о самом близком и дорогом человеке на свете, о тебе, моя мамочка. В твой праздник я хочу пожелать тебе миллион улыбок и всегда хорошего настроения. Пускай наши неудачи тебя не расстраивают, мы обязательно дадим тебе повод гордиться нами. Пусть здоровье твое позволяет не только присматривать за внуками, но и поставить на ноги правнуков.

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Поздравление маме с Днем матери своими словами

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Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником, днем матери! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе только здоровья, долгих лет жизни. Пусть никогда тебя не постигнет уныние, а глаза не намокнут от слез. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!

Открытки с Днем матери / Фото: sunbouquet

Красивые поздравления с Днем матери своими словами

Сегодня День матери, и глаза всех мам на свете сияют по-особому, ведь их поздравляют самые родные люди в жизни — их дети. От всей души поздравляем всех мамочек с праздником и желаем счастья, море улыбок, вдохновения и, конечно, терпения, ведь без него нелегко нести почетное звание "мама". Берегите себя и будьте счастливы, а мы, в свою очередь, будем оберегать вас от бед и разочарований. С праздником, наши заботливые голубки!

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Душевные поздравления с Днем ​​матери подруге

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Самое первое слово, ласкающее слух до конца жизни. Самые нежные и заботливые руки. Самое доброе и отзывчивое сердце. В День матери хочу пожелать тебе, дорогая подруга, настоящего счастья, долгих лет жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания и преданности в семье. Пусть по щекам твоим никогда не бегут слезы, а в груди горит гордость за твоих детей.

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С Днем матери: поздравления и открытки / Фото: sunbouquet

Добрые поздравления с Днем матери в прозе

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Родную мамочку поздравляю с днем матери! Позволь сказать слова благодарности и любви к тебе. Милая моя, спасибо тебе за ласку и нежность, за длинные, бессонные ночи, за переживания, за заботу. За то, что всегда отдавала себя без остатка нам, за слова напутствия и благословение. Будь, родная моя, счастлива и здорова еще много лет, пусть твои глаза не знают слез, а руки тяжелого труда. Я тебя очень люблю, дорогая, бесценная моя мамочка!

Поздравления с Днем матери в прозе

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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

Поздравления с Днем матери в картинках / Фото: sunbouquet

День матери-2021: теплые поздравления в прозе

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Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днем матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

Нежные поздравления с Днем ​​матери в прозе подруге

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Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую женщины дарят долгими и бессонными ночами, сидя у детской кроватки. Ничто не сравнится с нежностью материнского голоса, когда мама читает сказки перед сном. Ничто не напомнит теплоты маминых рук, когда родная гладит по голове ребенка. Поздравляю тебя, подруга, с таким замечательным праздником, желаю от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперед.

С Днем матери: открытки и поздравления / Фото: sunbouquet

Оригинальные поздравления с Днем матери

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Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе, мамуля, и долголетия! И я очень прошу тебя – будь по-настоящему счастлива!

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