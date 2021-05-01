Поздравления с 1 Мая: яркие картинки, открытки стихи и проза

В День труда отправляйте красивые поздравления с 1 Мая в прозе, стихах, открытках и картинках

Поздравления с 1 Мая / Фото: Unsplash

Наступило 1 Мая, которое принесет нам не только праздничное настроение, но еще и четыре выходных дня подряд. Это подарит возможность приятного отдыха, сытного пикника на природе и веселого празднования. Главное – чтобы погода не подвела.

Life Сегодня подготовили для вас самые лучшие, милые и прикольные поздравления с майскими праздниками, которые вы можете адресовать всем своим родным, близким, друзьям и коллегам.

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С 1 Мая: позитивные поздравления

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Приходит в села наши, города

Прекрасный праздник мира и труда,

В кипении цветов опять земля

И зеленеют радостно поля!



С днем Первомая! С праздником весны!

Пусть сбудутся о мире наши сны,

Желаю счастья, радости добра,

Пусть завтра будет лучше, чем вчера!

Поздравления с майскими праздниками / Фото: sunbouquet

Лучшие поздравления с 1 Мая в прозе

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Поздравляю с весенними майскими днями, с праздником вдохновенного и созидательного труда! Пусть любое дело, за которое вы беретесь, приносит вам настоящее удовольствие и радует своими результатами. Желаю вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Красивые поздравления с 1 Мая в стихах

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Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Каждый день пусть будет крут,

И пусть в радость будет труд.



Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!



В этот чудный день весенний

Классным будет настроенье.

С Первомаем! С Днем труда!

Будьте счастливы всегда!

Поздравления с майскими: открытки / Фото: sunbouquet

Оптимистичные поздравления с первомаем в прозе

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Поздравляю с 1 Мая всех трудолюбивых! Пусть любое дело закончится успехом и перспективными предложениями на будущее. Творите, любите, мечтайте, вдохновляйтесь, изучайте что-то новое, захватывающее. Больше светлых дней, улыбок, меньше разочарований.

Поздравления с майскими праздниками: открытки / Фото: sunbouquet

Короткое смс-поздравление с 1 Мая

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Первомай – это первое мая!

Встретим праздник труда, отдыхая,

За столом или грядки копая

И друг другу здоровья желая

Что нужно взять на пикник / Фото: Pixabay

Прикольные поздравления с майскими днями

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Всех с Днем Весны и с Днем Труда,

С прекрасным Первомаем

Мы поздравляем от души

И радости желаем.



Пускай полезным будет труд,

А отдых — продуктивным.

Пускай во всем всегда везет

Веселым и активным!

Поздравления с майскими праздниками 2019 / Фото: Pixabay

Короткие поздравления с 1 Мая

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Светлый день в начале мая —

Праздник мира и труда.

Вам я счастья пожелаю

И здоровья на года,

Долгих лет, любви без края,

Улыбаться, не грустить

И, улыбкою сверкая,

С позитивом жизнь прожить!

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.