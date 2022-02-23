"Все буде добре!" Топ-10 песен про Украину, которые вернут веру в светлое будущее

Вдохновляющая музыка, которая наполняет оптимизмом и верой в лучшее / Фото: instagram.com/nicole.borman/, instagram.com/ukraine_is_/

От тревожных новостей никуда нельзя спрятаться: они звучат из каждого утюга, маячат заголовками в печатной прессе, передаются сарафанным радио в маршрутках, метро и даже такси. Чтобы хоть как-то отвлечься от негатива, ранее мы с вами делились подборкой, как украинцы отреагировали на признание Путиным "ЛДНР". А теперь предлагаем полностью отключиться от происходящего и послушать вдохновляющую музыку украинских исполнителей.

Музыка – верное и надежное средство от грусти и уныния. Правильно подобранная песня способна кардинально изменить настроение в лучшую сторону и сделать нас немножко счастливее.

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В Украине очень много невероятных песен, которые не теряют свою актуальность, а с годами лишь становятся совершеннее и прекраснее. Это бессмертные композиции о патриотизме и любви к своей самой красивой, сильной и независимой стране!

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Также смотрите: в Украине запустили Telegram-бот на случай чрезвычайной ситуации. В нем нам расскажут, что делать при вторжении и опасных ситуациях. Но есть причины сильно на него не рассчитывать...

Читайте, как восстановить силы и сохранить эмоциональный баланс в эти нелегкие времена – советы психолога. Специалист дала советы, как справиться, когда эмоции зашкаливают.