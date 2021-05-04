Версія українською
$ 27,75
33,64

Потап поздравил Каменских с днем рождения и посвятил ей стих. Фанаты в восторге

4 мая, 08:45

Инна Петрова

4 мая певица празднует 34-летие. По этому поводу рэпер написал очень трогательный и романтичный куплет

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 4 мая, NK, она же Настя Каменских, которая призналась, что страдает от панических атак, празднует день рождения. Ей исполняется 34 года. Одним из первых исполнительницу поздравил ее супруг Потап. Как настоящий рэпер он посвятил любимой стих.

В Instagram-профиле Алексей опубликовал фото Каменских, сделанное в день их свадьбы, и написал:

"Глаза -Агаты
Губы -май
Ты соткана из тысячи
Тропинок в рай
Я – Кастл твой ,
Уберегу от штормов дерзких
Ты как за Каменной стеной
Моя Каменских".

Реклама
Скриншот: instagram.com/realpotap

Читайте также: alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских: фотобатл

Сказать, что фолловеры завидуют – ничего не сказать. В комментариях поклонники Насти присоединились к поздравлению и отметили, что им с Потапом повезло обрести друг друга.

Скриншот: instagram.com/realpotap

Ранее обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели.

Новости на эту же тему:

Потап написал трогательную песню о Чернобыльской трагедии. В Сети отметили, что до мурашек Потап резко высказался о Голосе країни, задев Тину Кароль — но потом отредактировал пост Потап приревновал Настю Каменских к другу семьи в Мексике. Певице пришлось объясняться
Потап Настя Каменских NK

Реклама