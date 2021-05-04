Потап поздравил Каменских с днем рождения и посвятил ей стих. Фанаты в восторге

4 мая певица празднует 34-летие. По этому поводу рэпер написал очень трогательный и романтичный куплет

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Сегодня, 4 мая, NK, она же Настя Каменских, которая призналась, что страдает от панических атак, празднует день рождения. Ей исполняется 34 года. Одним из первых исполнительницу поздравил ее супруг Потап. Как настоящий рэпер он посвятил любимой стих.

В Instagram-профиле Алексей опубликовал фото Каменских, сделанное в день их свадьбы, и написал:

"Глаза -Агаты

Губы -май

Ты соткана из тысячи

Тропинок в рай

Я – Кастл твой ,

Уберегу от штормов дерзких

Ты как за Каменной стеной

Моя Каменских".

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Скриншот: instagram.com/realpotap

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Сказать, что фолловеры завидуют – ничего не сказать. В комментариях поклонники Насти присоединились к поздравлению и отметили, что им с Потапом повезло обрести друг друга.

"Если мой муж не будет меня так любить, зачем мне вообще муж?"

"Все, девочки, я снова плачу. Звездочка наша, с днем рождения"

"Любим вас! Настю с днем рождения"

"Вот это мужчина поздравил свою женщину! Потап, респект!"

Скриншот: instagram.com/realpotap

Ранее обнаженных Настю Каменских и Потапа подловили в постели.