Версія українською
$ 27,17
32,44

Постер Памелы Андерсон и вишневый торт: ТОП-10 фактов об имениннике принце Уильяме

21 июня, 11:31

Инна Петрова

21 июня принц Уильям празднует свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 39 лет

День рождения принца Уильяма - самые интересные факты о нем / Фото: Сегодня

Сегодня сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы, а также внук королевы Елизаветы II принц Уильям празднует свой день рождения. Монарху исполняется 39 лет.

Сейчас Уильям занимает второе место в порядке наследования британского престола. Вместе с Кейт они воспитывают троих детей, а недавно отметили годовщину свадьбы. Мы собрали самые интересные и неожиданные факты об имениннике, которые вы могли не знать.

Но сперва обещайте посмотреть наш материал о путешествии по самым инстаграмным местам под Киевом на электрокаре Jaguar!

День рождения принца Уильяма: самые интересные факты о герцоге Кембриджском

Принцесса Диана с принцами Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Читайте также: Принц Гарри может помириться с принцем Уильямом, если выполнит одно условие

Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Реклама

Принц Уильям с Кейт и детьми / Фото: Getty Images

Принц Уильям переболел коронавирусом – смотрите в сюжете:

Ранее мы писали, что принцы Гарри и Уильям после ссоры встретились на похоронах дедушки.

Новости на эту же тему:

Принца Уильяма в детстве сравнили с его дочкой: архивное фото герцога Кембриджского Меган Маркл и принцу Гарри доверяют больше, чем Кейт Миддлтон и принцу Уильяму – новый опрос Принцы Гарри и Уильям обвинили корпорацию BBC в смерти их матери принцессы Дианы
принц Уильям королевская семья

Источник: Сегодня

Реклама