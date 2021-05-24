После триумфа GO-A на Евровидении Руслан Квинта передумал уходить из Нацотбора

По его словам, украинская группа не форматная и является и так же, как и итальянцы Måneskin, умеют нести свою музыку в массы

Руслан Квинта о группе Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band, facebook.com/ruslan.kvinta

Италия – победитель Евровидения 2021, а украинская группа GO-A, которая получила самые высокие цифры от зрителей – 318 баллов, а еще 206 им отдали жюри конкурса. Украина стала пятой, при том, что зрители отдали нашей группе второе место. Про результаты Евровидения поговорила ведущая программы "Сьогодні. Ранок. Вихідний" Юлия Галушка с музыкальным продюсером Национального отбора песенного конкурса Евровидения.

Ведущая Юлия Галушка / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ранее Руслан Квинта заявлял, что хочет уйти из Нацотбора, но после выступления нашей группы в этом году его мнение поменялось.

"На тот момент, когда я об это говорил, у меня было довольно сложное психологическое состояние из-за работы, истощение, когда вообще ничего не хотелось. После этого результата (выступление группы GO-A – ред.) я как-то получил такие силы, которые мне могут помочь снова взять Нацотбор под свое руководство. Посмотрим", – рассказал Руслан Квинта.

По его словам, группа GO-A – уникальная, ведь когда их приглашали на Нацотбор, они говорили, что не являются форматными. Но для меня было важно, чтобы те, кто будет участвовать в Евровидении, несли свое творчество в массы. Собственно, как и итальянская группа, которая заняла в этом году первое место. У них была не конкурсная песня – это было их творчество, то какие они есть.

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Кто был фаворитом продюсера, кроме группы GO-A, на Евровидение в этом году – смотрите подробнее в сюжете:

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