После разрыва с Родригесом Дженнифер Лопес проводит время с бывшим мужем – СМИ

Певица нашла поддержку в лице экс-супруга, от которого родила двойняшек Макса и Эмму. По словам инсайдера, знаменитости общаются как друзья

Дженнифер Лопес, которая официально рассталась с Алексом Родригесом, не осталась в одиночестве. Пережить сложный период ей помогает бывший муж Марк Энтони. Напомним, что Лопес и Энтони прожили вместе почти 8 лет.

Как пишет People, у Дженнифер все хорошо. Она все еще снимается в Доминиканской Республике, а дети навещают ее. По словам инсайдера, у Лопес прекрасные отношения с Марком Энтони, который не оставил певицу одну.

Дженнифер Лопес и Марк Энтони / Фото: Getty Images

"То, что Марк был рядом, когда ей приходилось работать за границей, было очень утешительно для Дженнифер", – цитирует издание слова инсайдера.

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Лопес и Энтони поженились в 2004 году. В 2008-м у пары родилась двойня Макс и Эмма, но уже через два года супруги официально развелись.

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Дженнифер Лопес с Алексом Родригесом и детьми / Фото: instagram.com/arod

В апреле Лопес и Родригес объявили о расставании. Источники говорят, что для певицы это было трудное решение, особенно после того, как они с Алексом работали над отношениями и хотели избежать разрыва. Но во время пандемии это оказалось слишком сложным испытанием.

"Им обоим нравилось проводить больше времени вместе в семье, но было трудно сохранить эту особую искру, когда они виделись каждый день", – сказал инсайдер.

Кроме того, Джей Ло не хотела мириться с постоянными слухами об изменах Родригеса.

Недавно мы рассказывали о всех мужчинах Дженнифер Лопес.