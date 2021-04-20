Счастлива без Родригеса: Джей Ло показала, как проводит время в Доминикане

Певица опубликовала новые фото, сделанные в Доминикане. Там Джей Ло занята на съемках фильма

К радости фанатов, 51-летняя Дженнифер Лопес, после разрыва с Алексом Родригесом, выглядит весьма счастливой. В своем Instagram-профиле звезда выложила новые фото, на которых продемонстрировала не только стильный образ, но и сияющую улыбку.

А знаете, что может вызвать улыбку у ваших близких? Сюрприз! В апрельском календаре подарков вы найдете лучшие идеи, которые порадуют самых родных людей.

Лопес одета в белую блузку на пуговицах, сочетающуюся с рваными джинсами. На лице у певицы легкий макияж, а волосы уложены легкими волнами.

Фото: instagram.com/jlo

"Разговор за кофе", – подписала пост Дженнифер, в руках у которой кружка с буквой "J".

Фото: instagram.com/jlo

На прошлой неделе Дженнифер Лопес опубликовала совместное заявление с Алексом Родригесом, в котором объявила о разрыве.

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что нам это удастся. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям", – сказано в заявлении пары.

Вскоре поклонники заметили, что Лопес не носит обручальное кольцо, которое ей подарил Родригес.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес назвали самой привлекательной знаменитостью за 40.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться