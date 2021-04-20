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Счастлива без Родригеса: Джей Ло показала, как проводит время в Доминикане

Сегодня, 11:30

Певица опубликовала новые фото, сделанные в Доминикане. Там Джей Ло занята на съемках фильма

К радости фанатов, 51-летняя Дженнифер Лопес, после разрыва с Алексом Родригесом, выглядит весьма счастливой. В своем Instagram-профиле звезда выложила новые фото, на которых продемонстрировала не только стильный образ, но и сияющую улыбку.

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Лопес одета в белую блузку на пуговицах, сочетающуюся с рваными джинсами. На лице у певицы легкий макияж, а волосы уложены легкими волнами.

Фото: instagram.com/jlo

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"Разговор за кофе", – подписала пост Дженнифер, в руках у которой кружка с буквой "J".

Фото: instagram.com/jlo

На прошлой неделе Дженнифер Лопес опубликовала совместное заявление с Алексом Родригесом, в котором объявила о разрыве.

"Мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, и надеемся, что нам это удастся. Мы продолжим работать вместе и поддерживать друг друга в наших общих делах и проектах. Мы желаем всего наилучшего друг другу и детям", – сказано в заявлении пары.

Вскоре поклонники заметили, что Лопес не носит обручальное кольцо, которое ей подарил Родригес.

Ранее мы писали, что Дженнифер Лопес назвали самой привлекательной знаменитостью за 40.

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