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Портулак &ndash; это не сорняк. Зачем его есть и 5 способов приготовления

28 апреля, 13:11

Ирина Маслова

Он богат витаминами, кисловат на вкус и хорош в салатах

Весенняя зелень – это то, чего мы так долго ждем. Ведь теперь наша еда преобразится, станет ярче и полезней. Мы рассказывали о пользе, укропа, петрушки, шпината. Эти растения привычны для нас. Но мало кто знает, что портулак, который считается сорняком, невероятно полезен. А еще – прекрасен в салатах и в качестве гарнира. Диетолог Валентина Яковлева рассказала, зачем портулак нужно есть и предложила 5 рецептов.

Фото: instagram.com/foragebyronbay/

Зачем нам нужно есть портулак?

"Портулак широко известен как сорняк, который беспощадно выкорчевывают все огородники. При этом многие не знают, что это растение очень полезное и его можно употреблять в пищу. Выживая в сложных условиях, дикорастущие травы обладают сильным иммунитетом, который с удовольствием передадут тем, кто их ест! Теперь подробней о свойствах", – говорит Валентина Яковлева.

Портулак – "рыбное растение". И вот почему:

Это прекрасный источник Омега-3 жирных кислот и его даже называют "рыбным растением" – в 100 граммах свежей листвы портулака содержится целых 400 мг альфа-линолевой кислоты, а это в 5 раз больше, чем в морепродуктах!

Но это еще не все. Портулак богат витаминами С, РР, А и бета-каротином. В нем много клетчатки и растительного белка. Есть цинк, селен, много железа и калия.

А еще портулак содержит норадреналин, который улучшает настроение и способствует увеличению мышечной силы.

Для тех, кто худеет, портулак быстро создает чувство сытости и при этом низкокалориен.

Как есть портулак, чтобы было вкусно

Что можно приготовить с портулаком

Фото: instagram.com/food_clicker_/


Итальянский салат

Ингредиенты

Способ приготовления

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  1. Вымойте и высушите молодой портулак, разрежьте на кусочки 3-5 см. Очистите яблоко от кожуры и натрите на крупной терке.
  2. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте соль, перец, лимонный сок и оливковое масло, перемешайте.

Салат с портулаком и помидорами

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Хорошо вымойте портулак и отделите листья и молодые побеги от стеблей.
  2. Помидоры порежьте на дольки, переложите в салатник и перемешайте с портулаком.
  3. В отдельной посуде смешайте соль с винным уксусом, добавьте (если захотите) дижонскую горчицу и перемешайте. Добавьте оливковое масло и еще раз хорошо все перемешайте. Полейте соусом салат.

Тушеный портулак

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте портулак. Если вы будете готовить портулак после его цветения, то не смущайтесь большим количеством семян, они полезны и не будут чувствоваться в готовом блюде.
  2. Разрежьте побеги на кусочки 3-5 см. и залейте холодной водой, доведите до кипения и варите 5 минут, портулак должен стать мягким, но слегка похрустывать. Откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода.
  3. Нарежьте лук, обжарьте в сковороде до мягкости, соедините с отваренным портулаком и тушите еще 5-10 минут, периодически помешивая. Можно добавить немного воды.
  4. Добавьте соль и перец по вкусу. Когда жидкость выпарится, портулак готов.

Омлет с портулаком и помидорами

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Хорошо промойте портулак, удалите жесткие стебли, оставив листики и нежные верхушки.
  2. Вымойте помидоры и разрежьте их на кольца.
  3. На сковороде прогрейте чеснок в оливковом масле. Когда он слегка пожелтеет, добавьте помидоры, разместив их срезом вниз. Прогрейте 2-4 минуты.
  4. Добавьте портулак и щепотку соли. Прогрейте пару минут.
  5. Взбейте яйца, подсолите и поперчите. Вылейте яйца сверху на портулак, равномерно распределите и готовьте до тех пор, пока омлет не схватится.

Гарнир из портулака

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Тщательно вымойте портулак, удалите, если есть, старые твердые стебли и порежьте на кусочки длиной около 5 см. Налейте на сковороду оливковое масло. Очистите чеснок и мелко порубите, прогрейте в масле 3-4 минуты.
  2. Добавьте портулак и готовьте на слабом огне несколько минут, периодически помешивая. Добавьте сок лимона и соль. Подавайте к столу горячим или теплым.

Здесь узнаете, как сохранить зелень свежей надолго.

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